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четверг, 18 марта 2021 10:26

"Железный борщ варят на молоке" - рассказали об особенностях бойковской кухни

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Автор: Фото предоставлено Еленой Щербань
  Ежегодно в августе этнограф Елена Щербань организует этнофестиваль-квест "Борщик в глиняном горшке" в селе Опошня Полтавского района
Ежегодно в августе этнограф Елена Щербань организует этнофестиваль-квест "Борщик в глиняном горшке" в селе Опошня Полтавского района

298 разновидностей борща приготовили за 7 лет существования этнофестиваля-квеста "Борщик в глиняном горшке" в селе Опошня Полтавского района. Ежегодно в августе мероприятие организует этнограф Елена Щербань.

"В прошлом году одна участница приготовила 13 разновидностей борщей. Например, зеленый, с копчеными грушами без томата, со щукой. То есть это были категорически разные борщи. А на 6-й фестиваль участники из Ивано-Франковской привезли бойковский железный борщ. Он сварен на основе коровьего молока, накипячённого с солью, перцем, лавровым листом. В блюдо бросают шарики, которые делают из натертого сырого картофеля и вареного картофельного пюре. Через крахмал, который попадает в молоко, борщ получается серого цвета. Поэтому и называется - железный. Вообще бойковская кухня специфическая, но их культура питания самобытна. Также они привезли борщ-хамулянку. Он выиграл 1-е место. Это борщ сварен с пшеном, без картофеля, на основе свекольной ботвы. Он совсем другой по стереотипным представлениям об этом блюде ", - рассказала этнограф.

Полный текст рассказа Елены Щербань о ее этнографических исследованиях, фестивалях, украинских гастрономических традициях и глиняной посуде в культуре питания читайте в свежем выпуске журнала "Країна" за 18 марта.

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Этнограф и историк Елена Щербань 12 лет работала старшим научным сотрудником в Национальном музее-заповеднике украинского гончарства в селе Опошня Полтавского района. В 2018-м защитила докторскую диссертацию на тему "Глиняная посуда в культуре питания Украинского Приднепровья, вторая половина XIX - первая половина ХХ в." Осуществляет этнографические исследования Ивано-Франковской, Черкасской, Львовской, Полтавской, Киевской областей. В прошлом году открыла музеи живого хлеба и сваренного борща.

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