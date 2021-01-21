В футболке на сильный мороз: Андрея Козака называют "ледяным человеком"

Фото: предоставлено Андреем Козаком

41-летнего Андрея Козака из Винницы называют "ледяной человек". Уже вторую зиму подряд обходится без верхней одежды.

Почему сделал вызов холоду, он рассказал корреспонденту Gazeta.ua.

"Прежде всего это закалка духом. Я встал на путь исследования себя и собственных резервов. Теперь демонстрирую тот скрытый потенциал, который есть у каждого из нас ", - сказал Андрей.

"Осенью 2019 принял решение - посоревноваться с зависимостью от внешнего тепла. Верхней одежды не носил. С осени ходил только в джинсах и футболке или рубашке. Челендж решил продолжить и зимой. Теперь моя жизненная парадигма состоит из 3 "никогда": никогда не пренебрегай возможностью познать себя, никогда не останавливайся и никогда не сдавайся. Это ключевые позывы к себе и другим на пути трансформации", - добавил он.

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Андрей Козак работает в областном Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью. На работу ходит пешком. Это 30-40 мин. в одну сторону. Принимает холодный душ. Устраивает ежедневные пробежки. Не курит и не употребляет алкоголь.

"Ежедневно пробегаю 5-9 километров. Если утром не получается, могу делать это поздно вечером. Тренируюсь при любой погоде. Бег стал неотъемлемой потребностью", - отметил мужчина.

"Большую часть жизнь не закалялся вообще. Относил себя к теплолюбивым людям. В детстве мои родители переживали, чтобы я был одет по погоде. В холодное время носил несколько теплых свитеров, куртку, шапку. Когда перестал надевать верхнюю одежду, мой иммунитет окреп. Убедился в этом, когда 2 недели заботился о коронавирусном больном и не заразился", - сказал Андрей Козак.

Андрей Козак с Винницы отмечает, что закаляться нужно постепенно, чтобы снижение температурного режима не было резким. "Челендж начался не сразу с зимы, а после лета. Тренировка холодом должна проходить плавно. Еще один аспект - обязательно надо начинать с теплой поры. Я никого не призываю повторять мой опыт. Это все индивидуально. Прежде всего это ментальная работа над собой ".