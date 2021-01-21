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четверг, 21 января 2021 11:02

В футболке на сильный мороз: Андрея Козака называют "ледяным человеком"
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Андрей Козак уже вторую зиму обходится без верхней одежды.
Фото: предоставлено Андреем Козаком
Андрей Козак уже вторую зиму обходится без верхней одежды.
Андрей Козак уже вторую зиму обходится без верхней одежды.
Андрей Козак уже вторую зиму обходится без верхней одежды.

41-летнего Андрея Козака из Винницы называют "ледяной человек". Уже вторую зиму подряд обходится без верхней одежды.

Почему сделал вызов холоду, он рассказал корреспонденту Gazeta.ua.

"Прежде всего это закалка духом. Я встал на путь исследования себя и собственных резервов. Теперь демонстрирую тот скрытый потенциал, который есть у каждого из нас ", - сказал Андрей.

"Осенью 2019 принял решение - посоревноваться с зависимостью от внешнего тепла. Верхней одежды не носил. С осени ходил только в джинсах и футболке или рубашке. Челендж решил продолжить и зимой. Теперь моя жизненная парадигма состоит из 3 "никогда": никогда не пренебрегай возможностью познать себя, никогда не останавливайся и никогда не сдавайся. Это ключевые позывы к себе и другим на пути трансформации", - добавил он.

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Андрей Козак работает в областном Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью. На работу ходит пешком. Это 30-40 мин. в одну сторону. Принимает холодный душ. Устраивает ежедневные пробежки. Не курит и не употребляет алкоголь.

"Ежедневно пробегаю 5-9 километров. Если утром не получается, могу делать это поздно вечером. Тренируюсь при любой погоде. Бег стал неотъемлемой потребностью", - отметил мужчина.

"Большую часть жизнь не закалялся вообще. Относил себя к теплолюбивым людям. В детстве мои родители переживали, чтобы я был одет по погоде. В холодное время носил несколько теплых свитеров, куртку, шапку. Когда перестал надевать верхнюю одежду, мой иммунитет окреп. Убедился в этом, когда 2 недели заботился о коронавирусном больном и не заразился", - сказал Андрей Козак.

Андрей Козак с Винницы отмечает, что закаляться нужно постепенно, чтобы снижение температурного режима не было резким. "Челендж начался не сразу с зимы, а после лета. Тренировка холодом должна проходить плавно. Еще один аспект - обязательно надо начинать с теплой поры. Я никого не призываю повторять мой опыт. Это все индивидуально. Прежде всего это ментальная работа над собой ".

Автор: Ирина МАМРЫГА
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