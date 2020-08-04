Поклялись никогда не есть черного хлеба

Елена Павлова 5 лет занимается исследованием подольской кухни. Фото предоставлено Еленой Павловой

Исследовательница подольской кухни и историк Елена Павлова рассказала, чего не хватает, чтобы украинские блюда звучали ярко на мировом уровне.

"Почему-то мы теряем много вещей, которые передаются через поколения. К примеру, бабушка из какого-то села, пережившая Голодомор, чтобы выжить, евшая портулак и свекольную ботву, никогда не расскажет об этом своей внучке. Хотя это могло бы обогатить ее рацион, добавить что-то особенное в культуру питания", - сказала она.

"Наши предки остановили процесс передачи этой информации и отказались от продуктов, благодаря которым выжили. Это очень плохо для украинцев. Ведь, если какой-то продукт спас вам жизнь, ему надо быть благодарным. У нас - наоборот. Люди старшего возраста, которые помнят 1947-й, всю жизнь говорят себе, что не едят сахарную свеклу или черный хлеб, свекольную ботву или потроха. Спрашиваю: "Почему?" Потому что в голодные годы они ели только это. Очень много людей твердят: когда был только черный хлеб и больше ничего, поклялись, что в жизни не будут его есть. Отторжение продуктов почему-то очень характерно для нас", - добавила Павлова.

Забытые старинные рецепты могли бы обогатить нашу кухню, если бы старики захотели открыться и поделиться ими, считает исследовательница.

"Украинцы умеют выживать, но почему-то не умеют радоваться жизни, в том числе благодаря пище. Именно поэтому украинская, и в частности подольская, кухня не звучит так ярко, как итальянская или французская. Еда = это о жизни, об удовлетворении, о комфорте, о защите, о безопасности, о всех базовых вещах, которые очень важны. Когда мы их отторгаем, то будто отторгаем саму жизнь. А нам надо научиться находить и использовать эти вещи, чтобы можно было передать их будущим поколениям ", - сказала Елена Павлова.

Елена Павлова последних 5 лет занимается исследованием подольской кухни. Ведет детские кулинарные курсы в Виннице. По образованию - историк.

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