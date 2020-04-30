Первый фильм длился менее шести секунд

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30 апреля 1863-го родился немецкий изобретатель и один из первых кинопроизводителей Макс Складановский.

Вместе с братом Эмилем Макс изобрел аппарат для съемки и проекции фильмов, который назвал биоскопом. Устройство выглядело, как проектор с двумя склеенными полосами целлулоидной пленки. В секунду он показывал 16 кадров. Этого хватило, чтобы создать иллюзию движения.

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За два месяца до исторического киносеанса в Париже, на котором демонстрировались фильмы братьев Люмьеров, в ноябре 1895-го Складановский показал "движущиеся картины" в берлинском кафе "Винтергартен".

Авторы биоскопа сняли на пленки длиной по полтора метра несколько фильмов. Каждый из них состоял из 48 кадров. Изобретение не стало популярным из-за высокой стоимости и неприспособленности к серийному производству.

Показ первого фильма Макса и Эмиля Складановских рекламировался как "самое интересное изобретение нашего времени" и собирал полный зал в течение четырех недель.