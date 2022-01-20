Журналисты узнали, куда идут миллионы, выделенные на стратегический объект в Чернобыле

Журналисты получили эксклюзивные аудиозаписи закрытого совещания. Фото: "Схемы"

Централизованное хранилище для отработанного ядерного топлива должно было помочь Украине избавиться от зависимости от России и сэкономить миллиарды, которые ежегодно шли стране-агрессору.

Строить начали еще при президентстве Петра Порошенко, но хранилище не заработало и после смены власти. Зато бюджет проекта постоянно рос и уже составил более 2,5 млрд грн, сообщают журналисты "Схем".

"Из них более 1 млрд потратили через нового подрядчика, привлеченного уже при президенте Владимире Зеленском. Контракт с фирмой - непубличный, а значит общественность не может проконтролировать на что и как расходуются средства", - говорится в расследовании.

Журналисты получили эксклюзивные аудиозаписи закрытого совещания, которые "проливают свет на миллионные дыры" в бюджете, выделенном на возведение стратегического объекта в Чернобыле.

"На них слышно, как в декабре 2020-го назначены при "зеленой власти" чиновники Энергоатома вместе с частными подрядчиками пытаются придумать, как лучше скрыть в документах факт исчезновения части средств на возведение стратегически важного объекта для Украины", - говорится в сообщении.

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В прошлом году в апреле прошло два года, как украинцы избрали Зеленского президентом. За него во втором туре проголосовали 73,22% избирателей. Какие скандалы случились за два года президентства Зеленского можно прочитать по ссылке.