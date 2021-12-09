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четверг, 09 декабря 2021 21:46

Коломойский устроил на заводе криптоферму с дешевой энергией - "Схемы"
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Олигарх Игорь Коломойский обустроил на Запорожском заводе ферросплавов криптоферму для майнинга биткоинов.

Об этом свидетельствует ряд фактов, которые удалось найти журналистам "Схем". В частности, что спецоборудование, необходимое для добычи цифровой валюты, завезли на завод из Китая и Грузии, где Коломойский уже занимался майнингом.

"Чтобы майнить, нужно много электроэнергии. Желательно дешевой, чтобы доход был больше. Накануне того, как на завод начали завозить оборудование, компания-трейдер с орбиты Коломойского закупила электроэнергию со значительной скидкой у государственного "Энергоатома". В течение полугода 2021-го поставляла ее, в частности, на Запорожский завод ферросплавов. Этот аукцион по продаже электрической энергии уже является предметом изучения правоохранителей – ведь это означает, что государство могло недополучить миллиарды доходов", - говорится в расследовании.

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Для майнинга требуется специальное оборудование, компьютер с доступом в интернет и электроэнергия. Журналисты обратили внимание на то, что в Украину в начале этого года из двух стран прибыли несколько крупных партий оборудования компаний, которые производят устройства для майнинга криптовалют. В феврале грузинская компания Georgian Manganese отгрузила в Украину более 1200 блоков фирмы Bitfury за почти $3 млн. На то время это 75 млн грн. Покупатель – Запорожский завод ферросплавов.

"О том, что структуры Коломойского уже давно занимаются майнингом биткоинов в Грузии, стало известно в начале 2021 года. Благодаря судебному процессу в Лондоне между государственным Приватбанком и бывшими владельцами финучреждения. Выяснилось, что еще в 2017 году олигарх через вышеупомянутую Georgian Manganese вложил $50 млн в криптоферму. Надеялся вместе с партнерами к 2021 году добыть 50 тыс. биткоинов стоимостью $1 млрд", - добавляют журналисты.

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В марте из Грузии на завод импортировали еще одну партию: около 1400 блоков фирмы Bitfury. Примерно в этот же период в Украину завезли другое оборудование для производства криптовалют – на этот раз из Китая. Почти 12,5 тыс. блоков обработки информации и столько же блоков питания фирмы Bitmain за более $6 млн в двух гонконгских фирм приобрел Запорожский завод ферросплавов. На то время общая стоимость этих партий составила более 170 млн грн. Завод продолжал завозить оборудование и в апреле, и в мае.

В целом предприятие в этом году импортировало из Грузии и Китая оборудования для майнинга и вспомогательные конструкции к нему на сумму почти 750 млн грн. Такое оборудование, в частности, используется для производства самой популярной криптовалюты – биткоинов.

В феврале грузинская компания Georgian Manganese отгрузила в Украину более 1200 блоков фирмы Bitfury за почти три миллиона долларов
Фото: radiosvoboda.org
Запорожский завод ферросплавов
Всего в этом году предприятие импортировало из Грузии и Китая оборудование для майнинга и вспомогательные конструкции к нему на сумму почти 750 млн грн
Запорожский завод ферросплавов относят к сфере влияния именно группы «Приват» во главе с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым

Запорожский завод ферросплавов – один из крупнейших в Европе производителей сплавов железа с различными химическими элементами, которые используются в различных сферах металлургии. Согласно данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, более 90% акций завода записаны на пять кипрских фирм, которыми владеют другие офшоры, связанные с различными олигархами. Предприятие, в первую очередь, причисляют к сфере влияния именно группы "Приват" во главе с Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

К тому же часть оборудования для производства криптовалюты в Украину была импортирована через Черноморский рыбный порт, который также контролирует так называемая группа "Приват".

Так почему частное предприятие с орбиты олигарха имеет возможность покупать у государства электроэнергию по более низкой цене? Недополученная выгода - разве это не ущерб государству?

"Действительно есть признак очень серьезной коррупции на рынке. Я думаю, что здесь должны вмешаться правоохранительные органы, разобраться в этом. Есть определенная информация, что за этим стоит Игорь Валерьевич", – говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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Окружной административный суд города Киева отменил обязательства Укрнафты, контролируемой Коломойским, уплатить в государственный бюджет налог на прибыль в 4,28 млрд грн.

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