Президентский университет: на что потратят полмиллиарда в этом году

На Президентский университет в государственном бюджете на этот год заложили 500 млн грн.

Об ответе Министерства образования и науки сообщил "Обозреватель".

В МОН отметили, что будут выполнять план мер, утвержденных в прошлом году Кабмином. Они предполагают назначение руководителя и формирование администрации университета.

Строительство Президентского университета обойдется в 7,2 млрд грн

Также будут разрабатывать перечень учебно-научных лабораторий, планы их оснащения, составлять сметы, собирать рабочие группы, готовить уставные документы и регистрацию, правила конкурса на должности.

Площадь территории заведения со всеми коммуникациями будет занимать 16 гектаров

Министерство сообщило, что тратить бюджетные средства будут "с неукоснительным соблюдением бюджетного законодательства, принципов открытости и прозрачности".

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Сначала на университет хотели выделить в этом году 100 млн грн. В МОН заявили, что этого мало, и попросили депутатов увеличить расходы. 500 млн грн записали в госбюджет-2022, подписанный Зеленским.

МОН также сообщил, что проводят встречи и презентации с представителями бизнеса, чтобы привлечь деньги. Однако пока никаких договоренностей не достигли, пишет СМИ.

В мае прошлого года президент Владимир Зеленский заявил о создании Президентского университета, где будут готовить "людей будущего". Строительство на протяжении трех лет на территории Национального экспоцентра в Киеве будет стоить 7,2 млрд грн. Планируют завершить в 2025 году.