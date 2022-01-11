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вторник, 11 января 2022 12:03

Президентский университет: на что потратят полмиллиарда в этом году

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На Президентский университет в государственном бюджете на этот год заложили 500 млн грн.

Об ответе Министерства образования и науки сообщил "Обозреватель".

В МОН отметили, что будут выполнять план мер, утвержденных в прошлом году Кабмином. Они предполагают назначение руководителя и формирование администрации университета.

  Строительство Президентского университета обойдется в 7,2 млрд грн
Строительство Президентского университета обойдется в 7,2 млрд грн

Также будут разрабатывать перечень учебно-научных лабораторий, планы их оснащения, составлять сметы, собирать рабочие группы, готовить уставные документы и регистрацию, правила конкурса на должности.

  Площадь территории заведения со всеми коммуникациями будет занимать 16 гектаров
Площадь территории заведения со всеми коммуникациями будет занимать 16 гектаров

Министерство сообщило, что тратить бюджетные средства будут "с неукоснительным соблюдением бюджетного законодательства, принципов открытости и прозрачности".

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Сначала на университет хотели выделить в этом году 100 млн грн. В МОН заявили, что этого мало, и попросили депутатов увеличить расходы. 500 млн грн записали в госбюджет-2022, подписанный Зеленским.

МОН также сообщил, что проводят встречи и презентации с представителями бизнеса, чтобы привлечь деньги. Однако пока никаких договоренностей не достигли, пишет СМИ.

В мае прошлого года президент Владимир Зеленский заявил о создании Президентского университета, где будут готовить "людей будущего".

Строительство на протяжении трех лет на территории Национального экспоцентра в Киеве будет стоить 7,2 млрд грн. Планируют завершить в 2025 году.

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Дата
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