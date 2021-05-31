Анонсированный Зеленским университет обойдется в 7,2 млрд грн

Назвали стоимость президентского университета. Фото: @NationalBankOfUkraine

Строительство президентского университета за три года на территории Национального экспоцентра Украины будет стоить 7,2 млрд грн. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Территориально локация - это 16 гектаров на ВДНХ.

В общем развитие президентского университета совместно с биокластером и биоклиникой является логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ. Для того, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно", - цитирует министра "Інтерфакс-Україна"

Территория университета будет занимать 16 га, общая площадь застройки - 25,8 тыс. кв. м.

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На территории заведения будет 11 кампусов. В том числе пять профильных научных, административный корпус, апарт-отель для студентов, апарт-отель для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Реализация концепта в течение трех лет с подготовкой документации, новым строительством, необходимым оборудованием будет стоить 7,2 млрд грн.

О президентском университете, где будут готовить "людей будущего", Владимир Зеленский заявил на форуме. Президент сообщил о подписании указа о создании образовательного учреждения.