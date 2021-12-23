Зеленский провалил обещание с кортежами

Президент Владимир Зеленский не выполнил обещание о том, что при движении его кортежа не будут перекрывать дорогу.

Статистику обещаний опубликовало "Слово і діло"

В апреле 2019 года кандидат в президенты Зеленский обещал: "Я буду стоять в пробках. Я не собираюсь перекрывать дороги".

На запрос в Управлении государственной охраны сообщили, что согласно устному распоряжению Зеленского во время движения его кортежа движение не перекрывается.

Однако, согласно законодательству, УГО имеет право вместе с подразделениями Национальной полиции временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах при проезде автомобиля президента. И подобные случаи журналисты фиксировали.

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В этом году Зеленский не выполнил 39 обещаний, посчитали.

В частности, что тарифы на отопление не снизили "почти наполовину", как обещал президент.

Также Зеленский не выполнил обещание не вмешиваться в работу Кабинета министров.

Не удалось президенту в этом году отремонтировать в полтора раза больше дорог, чем в 2020-м - восстановили примерно одинаковое количество.

Среди обещаний, которые в процессе выполнения – высадить за три года миллиард деревьев, подписать со всеми странами ЕС декларацию о европейской перспективе Украины.

Среди выполненного Зеленским в этом году – подписание с ЕС соглашения о совместном авиационном пространстве, начать деолигархизацию, открыть рынок земли, не допустить сокращения расходов Министерства обороны, ввести добровольное декларирование активов и уплаты из них одноразового сбора в бюджет.

9 декабря президентский кортеж со включенными маяками ул. Крещатик на большой скорости проехал на зеленый свет. В телесериале "Слуга народа" Зеленский в роли учителя истории, избранного президентом, ездил на работу велосипедом. В прошлом году журналисты публиковали видео президентского кортежа из 15 автомобилей.