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среда, 15 декабря 2021 10:34

Двойные стандарты Зеленского: как президент, министры со спецсигналами и маяками и "слуги" нарушают ПДД

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Двойные стандарты Зеленского: как президент, министры со спецсигналами и маяками и &quot;слуги&quot; нарушают ПДД
Журналист рассказал о неравенстве перед законом и неодинаковых правилах для всех. Фотоколлаж: УП

Окружение президента Владимира Зеленского катается на автомобиле со знаками прикрытия, использует спецсигналы и нарушает правила дорожного движения.

Об этом рассказал журналист Михаил Ткач в новом расследовании.

7 декабря на соседней с Офисом президента улице Круглоуниверситетская Mercedes загородил выезд из пожарной части. С арки выехал внедорожник Toyota Land Cruiser с оперативными номерными знаками или знаками прикрытия, который подъехал к Mercedes. Из одного авто в другое пересел бизнесмен Илья Павлюк. Через несколько минут после выезда тайного гостя ОП покинул президент Владимир Зеленский.

Павлюка называют куратором группы депутатов во фракции "Слуга народа", который координирует их в интересах олигарха Рината Ахметова и своих.

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Использует спецсигналы близкий товарищ Зеленского, министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

Жена президента дружит с супругой министра. Чернышев – единственный из правительства, кто в этом году посещал празднование дня рождения Зеленского, единственный из министров, кто приезжал к президенту в государственную резиденцию в Карпатах, где праздновали юбилей руководителя ОП Андрея Ермака.

Авто министра журналисты фиксировали около офиса миллиардера, нардепа от ОПЗЖ Игоря Абрамовича.

Охрана Чернышева использует Volkswagen с оперативными номерными знаками и включенными проблесковыми маячками. 15 сентября на автомобиле применяют звуковой спецсигнал, останавливают встречное движение транспорта и вопреки правилам поворачивают в сторону офиса Абрамовича.

Катается по встречной полосе, чтобы обойти пробки в столице, авто Range Rover, которым пользуется давний товарищ Зеленского, нардеп от "Слуги народа", руководитель Комитета по бюджету Юрий Аристов.

Глава президентской фракции Давид Арахамия после посещения ресторана, чтобы не ехать несколько сот метров до разворота по правилам, на джипе разворачивался через двойную полосу.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков пользуется Volkswagen, чтобы не стоять в пробке выезжает на полосу общественного транспорта.

А 17 ноября кортеж президента из семи авто в Киеве после того, как полиция включила проблесковые маяки, выезжал на встречную полосу.

9 декабря, когда Зеленский посещал мероприятие к 30-летию Украинской федерации футбола, президентский кортеж с включенными маяками по улице Крещатик на большой скорости проехал на зеленый свет.

По закону знаки прикрытия вправе использовать спецслужбы для проведения операций.

"Демократическое государство не может существовать без обычного человеческого равенства. В частности, без равенства занимающих какие-либо государственные должности и тех, кто им подчиняется. Без равенства в достоинстве и в праве на уважение", - заявлял Зеленский во время инаугурации.

В июне журналисты сообщали, что первый помощник президента Зеленского Сергей Шефир, продюсер "Студии "Квартал 95", ездит на номерах прикрытия.

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Дата
15
декабря

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