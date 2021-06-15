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Пока Зеленский обещает равные возможности, его окружение гоняет на номерах без штрафов

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Пока Зеленский обещает равные возможности, его окружение гоняет на номерах без штрафов
В Украине будут равные правила для всех, обещал Зеленский. Фото: president.gov.ua

Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир, который заявляет журналистам, что является продюсером "Студии "Квартал 95", а в Офисе президента работает вне штата, ездит на номерах прикрытия. Об этом сообщили журналисты Bihus.info.

"Есть специальная категория граждан - такая уважаемая, элитная, у которых автомобили оборудованы не совсем настоящими номерами. Этакая благодарность за работу в Офисе президента", - говорит журналист Денис Бигус.

Вот с ОП выезжает Audi. Авто спускается на столичное шоссе и движется на выезд из города, набирая скорость больше сотни километров в час, говорится в сюжете.

На автомобиле - номера прикрытия. А значит, если водитель на этом авто нарушает правила дорожного движения, то не получит штрафа. Авто пользуется помощник президента Шефир.

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Журналисты напоминают: номера прикрытия в Украине используют ограниченный круг лиц. Преимущественно - это работники правоохранительных органов, которые занимаются оперативной деятельностью. Или же работники Управления государственной охраны, которые охраняют высших должностных лиц. Ни одна должность в Офисе президента не позволяет таких привилегий.

16 февраля, борт с украинской делегацией во главе с Зеленским садится в аэропорту "Борисполь" после визита в ОАЭ. Кортеж президента выезжает ближе двух ночи. От автомобилей едва отстает Mercedes, за которым тянется патрульное авто. На Mercedes - номера прикрытия. Авто пользуется руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Это же авто забирает Ермака утром от его дома. Сопровождает Merсedes серая Toyota с номерами на черкасской регистрации. Правда номера на ней тоже не настоящие, говорится в сюжете. В базе МВД номерной знак зарегистрирован за "Мерседесом". В УГО ответили, что охранников к руководителю ОП не представляли.

А тем временем Ермак, похоже, коллекционирует ложные номера, предполагает журналистка Анастасия Усенко. Потому что видели Mercedes на разных номерах и ни один не зарегистрирован ни за одним транспортным средством.

Дополняет список клерков Офиса президента, что любят скрывать свои авто - Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя ОП.

Вот Тимошенко садится в свою BMW возле КВЦ "Парковый" во время съезда "слуг". И номера на этой авто не зарегистрированы за ней. Они вообще не зарегистрированы ни за одним авто.

"Ни Шефиру, ни Ермаку, ни Тимошенко по закону не предусмотрены номера прикрытия", - говорит журналистка.

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Также номерами прикрытия пользуется сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр. Тот катается Toyota Land Cruiser, за ней едет второй Toyota Land Cruiser с охраной, на авто не настоящие номерные знаки.

Номерами прикрытия пользуется еще один человек, близкий к министру - Игорь Котвицкий, бывший нардеп, бизнес-партнер семьи Аваковых и давний друг министра.

Номера на Volkswagen, которым ездит народный депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко, зарегистрированные в базах МВД за другим авто.

Регулярно меняются номера на Toyota Land Cruiser нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. Все номера - не существовавшие, сообщают в сюжете.

Во вторник на форуме, посвященном олигархам, Зеленский заявлял: "Отныне будет иначе. Все, что мы хотим - понятных, прозрачных, равных и общих правил для всей Украины".

Народный депутат Николай Тищенко оказался не единственным представителем президентской партии "Слуга народа", кто игнорирует карантин. Об этом сообщали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

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