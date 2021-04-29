Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны

Президент Зеленский до сих пор не отреагировал на вечеринку "слуги народа" Тищенко, пишут журналисты. Фотоколлаж: "Схеми"

Народный депутат Николай Тищенко оказался не единственным представителем президентской партии "Слуга народа", кто игнорирует карантин. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

8 апреля, когда в Киеве уже действовал усиленный карантин, в ресторане "Адріатік" был "слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов. На третьем этаже заведения горел свет, окна были зашторены.

Нардеп приехал на Range Rover. Ресторан - в правительственном квартале. Повар и официант относили на третий этаж новые блюда. Повар отдал бумажку, похожую на счет за заказ.

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Ограничения предусматривают запрет на работу заведений общественного питания, кроме как на вынос или доставку, напоминают журналисты.

Впрочем, это далеко не единственный раз, когда "слуга народа" Аристов во время усиленного карантина тайно посещал ресторан.

12 апреля съемочная группа снова заметила авто депутата у того же заведения, говорится в публикации.

На этот раз официант, похоже, заметил съемку. И уже через несколько минут депутат покинул ресторан через кухню, как и прежде. Причем, с пакетом в руках.

21 апреля "слуга" посещал ресторан, при этом парковал авто в зоне действия знака "остановка и парковка запрещена". Нардеп выходил уже без пакета.

Нардеп отказался признать, что нарушал карантин.

Аристов общается с первым помощником президента Владимира Зеленского Сергеем Шефиром. Так в октябре прошлого года они вместе посещали загородный ресторан.

20 апреля на парковке комплекса Koncha Zaspa Park на Обуховской трассе был Range Rover "слуги народа" Анатолия Гунько и более десятка автомобилей премиум-класса.

Журналисты попытались попасть на территорию комплекса, но их не пропустила охрана.

Вечером комплекс оставили депутаты Киевского областного совета и Бучанского горсовета от "СН".

Также выехал Mercedes S класса. Им пользуется народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Артем Культенко.

Последним комплекс оставил депутат Киевского облсовета от "СН" Сергей Левченко. Он - совладелец ресторана в этом комплексе.

"Там было 20 человек плюс народные депутаты. Я также был на этой встрече, там присутствовали напитки, мы общались.

Я понимаю, что мы на грани закона относительно этой встречи. Но, понимая все риски, мне срочно была нужна эта встреча для того, чтобы мы выстроили будущую работу", - сказал инициатор встречи, председатель киевской областной организации "Слуги народа" Андрей Мотовиловец.

Внедренными властью правилам запрещаются массовые собрания более 20 человек, рестораны отеля должны работать только на завтраки и доставку в номер, обслуживание тех кто не проживает в отеле запрещено, как и работа гостиничных конференц-залов.

18 апреля Николай Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Празднование происходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge, сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях". На вечеринке был председатель Черкасской ОГА Александр Скичко. В апреле прошлого года журналисты Bihus.Info сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжал работать ресторан "Велюр", который принадлежит Николаю Тищенко. Среди гостей ресторана были нардепы.