"Отныне будет иначе" - Зеленский рассказал об олигархах и "рубке рук"

"Большой бизнес - это нормально. Ненормально - становиться большим бизнесом, когда ты незаконно что-то берешь с бюджета", - сказал Зеленский. Фото: president.gov.ua

В Украине будут равные правила для всех, а органы власти - независимыми от влияния олигархов. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на форуме во вторник.

"Мощная тема - деолигархизация. Она для Украины не нова. Среди старых политиков сложно найти тех, кто не обещал украинцам бороться с олигархами для роста экономики. Однако ежегодно росло только количество борцов с олигархами и количество самих олигархов.

Причина очевидна - дети не могут отрубить у родителей руку, которая их создала, привела к власти щедро ежедневно кормит", - сказал Зеленский.

Он заявил о "реальных действиях для преодоления этого замкнутого круга".

"Олигархи накапливают часто незаконный капитал. Часть этого капитала идет на создание, продвижение и содержание политиков, чиновников ради приумножения капитала", - заявил президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество

Также он упомянул о "политиках-олигархах", которые "рассчитывали, что этот двигатель будет работать вечно".

"Единственным источником власти в Украине является исключительно украинский народ. Более 40 миллионов граждан, а не несколько человек. Они, пользуясь слабостью государственных институтов и системной коррупцией, за бесценок скупали ресурс, активы, преференции. Сегодня используют состояния против своей страны.

Они пытались влиять сразу на все - на принятие решений в парламенте, назначения министров, руководителей государственных предприятий во всех секторах экономики. Решали, что и кому смотреть по телевидению. Кто по каким тарифам должен платить", - сказал Зеленский.

"Отныне будет иначе. Все что мы хотим - понятных, прозрачных, равных и единых правил для всей Украины.

Всем стоит окончательно понять, что государственные институты и суды должны быть независимы не только от других ветвей власти, но и от крупного бизнеса. Партии, средства массовой информации, государственные служащие всех уровней, судьи, правоохранители, наблюдательные советы государственных предприятий - все должны работать без поддержки и влияния олигархического капитала.

Крупный бизнес - это нормально, правильно, мощно. Ненормально - становиться большим бизнесом, когда ты незаконно что-то берешь из бюджета государства. Или ты что-то не докладываешь в бюджет.

Ненормально - когда это что-то измеряется уже даже не миллионами, а миллиардами гривен. Ненормально - когда этот большой бизнес единолично контролирует отдельные отрасли экономики, диктует правила всей стране. Мы хотим страну нормальных, работающих правил, законов, конкурентной экономики, независимых СМИ", - заявил президент.

Зеленский сказал, что законопроект об олигархах - только начало.

"Это фундамент для дальнейшей нормативно-правовой базы, которая поставит на первое место защиту интересов Украины и защиту всех налогоплательщиков. От государственных органов и институтов, касающихся борьбы с коррупцией и монополиями. Ввести эффективные антитрастовые инструменты для преодоления олигархической системы", - заявил Зеленский.

2 июня президент внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В документе говорится о том, кого можно так называть, и о запретах. Для проведения деолигархизации кроме основного закона необходимо будет принять еще 11 нормативно-правовых актов. В видеообращении после заседания СНБО Зеленский заявил, что вопрос о статусе олигархов могут вынести на всеукраинский референдум.