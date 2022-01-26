Журналисты рассказали о связях сестры Левочкина с Фирташем

Юлия Левочкина – сестра бывшего главы Администрации президента Януковича Сергея Левочкина. Фото: znaj.ua

Народный депутат от ОПЗЖ Юлия Левочкина совладела тремя оффшорными компаниями на Британских Виргинских островах. Ни одну из них не задекларировала.

Об этом сообщает Slidstvo.Info.

Журналисты получили документы с глобальной утечки Pandora Papers.

Это компании "Nightway Limited", Questbay Investments Ltd" и "Sturdale Limited". Левочкина совладела этими оффшорами по меньшей мере до мая 2018 года.

Совладельцами вместе с депутатом были украинцы Анатолий Головко и Иван Фурсин.

Фурсин – бывший народный депутат от Партии регионов, экс-владелец компании "РосУкрЭнерго", которая во времена президента Виктора Ющенко занималась поставками газа из Российской Федерации, бизнес-партнер олигарха Дмитрия Фирташа.

Анатолий Головко в 2006-07 годах был министром промышленной политики, до этого советником по внешнеэкономическим связям представительства акционерного общества "Энергетический стандарт" украинско-российского бизнесмена Константина Григоришина.

В других компаниях совладельцами выступают также болгарин Максим Александер Марков, россиянин Сурен Осипов и украинец Владимир Барановский.

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В украинском реестре юридических лиц фигурируют "Nightway Limited" и "Questbay Investments Ltd".

Первая компания была основательницей шести компаний, четыре из которых уже ликвидированы. В частности - совладельцем "Укрречфлот", судоходной компании, предоставляющей услуги по перевозке грузов морским и речным флотом.

"Укрречфлот" входит в состав группы "Энергетический стандарт" Григоришина.

"Questbay Investments Ltd" также фигурировала среди соучредителей дочерней компании "Укрречфлот". В 2015 году именно "Nightway Limited" фигурировала в производстве о неуплате налогов "Укрречфлотом" на сумму свыше 6 млн грн, как контрагент украинской компании.

По закону Левочкина должна была задекларировать свои доли в этих компаниях, однако в декларациях депутата упоминаний о виргинских фирмах нет.

За недекларирование офшора Левочкиной ничего не угрожает, говорит эксперт Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

"С 2015 года в Украине действовали нормы, которые предусматривали ответственность за недекларирование состояния. И чем больше были незадекларированные активы, тем строже наказание.

Теперь тем, кто "забыл" указать какое-либо имущество или средства в отчетности за предыдущие периоды, ничего не угрожает. Год назад Конституционный суд фактически упразднил ряд норм антикоррупционного законодательства, в том числе, наказание за недостоверное декларирование.

Частично Верховная Рада возобновила ответственность, но фактически это касается только документов, представленных в 2021 году - то есть за прошлый год", - объяснила.

Юлия Левочкина – сестра Сергея Левочкина, бывшего главы Администрации президента Януковича. Оба – во фракции ОПЗЖ. Народным депутатом является в четвертый раз. Впервые избиралась в 2007 году от Партии регионов. В прошлом году журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" сообщали, что НАБУ проверяет Левочкиных на причастность к уголовным преступлениям. Расследуют хищение средств Госинвестпроекта. В июне СНБО ввел санкции против Фирташа за поставки сырья для военных предприятий РФ.