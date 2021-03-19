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пятница, 19 марта 2021 12:30

НАБУ проверяет Левочкиных

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НАБУ проверяет Левочкиных
Юлия и Сергей Левочкины являются нардепами от ОПЗЖ. Фото: "Схеми"

Национальное антикоррупционное бюро проверяет на причастность к уголовным преступлениям народных депутатов от ОПЗЖ Юлии и Сергея Левочкина в рамках расследования производства о хищении средств Держинвестпроекту, предназначенных на реализацию проекту "Олимпийская надежда" Виктора Януковича. Об этом сообщают журналисты "Схемы: коррупция в деталях"

Ранее журналисты опубликовали расследование о возможной причастности этих нардепов к скупке земли в Закарпатской области под Олимпиаду за выведены из бюджета деньги.

Журналисты проанализировали переписки экс-руководителя Госинвестпроекта Владислава Каськива, а также личных помощников и доверенных лиц Левочкиных.

Электронные письма, которые охватывают период с 2014 по 2016 годы, среди прочего, свидетельствуют о том, что Юлия Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH, пишут "Схемы"

Проект "Олимпийская надежда" так и не был реализован, в частности потому, что предназначенные для этого средства, вывели в оффшоры.

Хищение расследует НАБУ. Среди подозреваемых - родной и двоюродный братья Каськива, который отвечал за реализацию "Олимпийской надежды".

Журналисты сообщают - переписка указывает на то, что Левочкина согласовала трансфер средств из компании Teleferic через латвийский банк на счета ее дочерних украинских фирм, которые тратили их на скупку земель в долине Боржава. В том месте, на котором планировалась реализация проекту. Сейчас эти земли арестованы в рамках уголовного дела НАБУ по факту хищения бюджетных средств Госинвестпроекта. Расследование продолжается.

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Офис президента Владимира Зеленского восстановил этот проект.

В июле 2020 руководитель ОП Андрей Ермак отчитался об успешных переговорах с австрийским инвестором Гернотом Лейтнером, который представил на Банковой проект горнолыжного курорта в Боржаве.

Именно на этого австрийца была оформлена компания Teleferic, включая период, когда счетами компании, как свидетельствует переписка, управляли из офиса Юлии Левочкиной, сообщают "Схемы"

Сейчас компания Teleferic больше не является владельцем компаний, которые скупили землю на Закарпатье. Вместо нее в структуре собственности этих фирм ввели словацкую фирму Carpathian Mountain Resort. Она тоже оформлена на австрийца Лейтнера.

Юлия и Сергей Левочкины оставили без ответа запросы журналистов.

Каськив ранее заявлял о необоснованности подозрения антикоррупционных органов.

Владислав Каськив в 2010-2014 годах занимал должность председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектам Украины.

В 2016-м его объявили в розыск. Подозревали в завладении в сговоре с другими лицами средствами государственного бюджета.

Каськив вывел из Украины 255 млн грн, сообщало МВД.

В ноябре 2017 года Каськива экстрадировали из Панамы.

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