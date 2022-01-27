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четверг, 27 января 2022 16:08

Зеленскому понравились результаты переговоров в Париже

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Зеленскому понравились результаты переговоров в Париже
В Офисе президента заявили об организации встречи руководителей стран "нормандской четверки". Фото: Getty Images

Переговоры политических советников стран-участниц Нормадского формата в Париже позволяют достичь решений для мира.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в четверг.

Переговоры продолжались более восьми часов, были содержательными, пишет сайт президента.

Зеленский "положительно оценил факт встречи, ее конструктивный характер, а также намерение продолжить содержательные переговоры через две недели в Берлине".

"Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день – достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги", - заявил.

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Соблюдение режима прекращения огня не должно зависеть от каких-либо разногласий в трактовках Минских соглашений, сообщают.

Также в Офисе президента заявили об организации в ближайшее время встречи руководителей стран "нормандской четверки".

Встреча политических советников стран – участниц Нормандского формата состоялась 26 января. Стороны имеют разногласия по выполнению и трактовке Минских договоренностей, сказал руководитель ОП Андрей Ермак.

Советники договорились встретиться в Берлине через две недели.

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