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четверг, 27 января 2022 12:23

На первоочередную потребность Сил теробороны нужно более 2,7 млрд грн - Резников

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На первоочередную потребность Сил теробороны нужно более 2,7 млрд грн - Резников
На обустройство мест дислокации Сил терробороны нужно более 2,7 млрд грн – Резников. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Для Сил теробороны (ТрО) в первую очередь необходимо выделить и обустроить места дислокации. На обустройство всех мест дислокации в целом нужно более 2,7 млрд грн.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на заседание правительства 26 января, передает "Укринформ".

"Первоочередной необходимостью является обустройство и содержание мест дислокации. Ведь речь идет об одновременном развертывании 176 воинских частей. Оружием, одеждой, средствами связи и индивидуальной бронезащиты Силы ТрО постепенно будут обеспечены силами Минобороны. Но остается вопрос состояния помещений и подключения к коммуникациям. И эта потребность требует нашей реакции и привлечения ресурсов местной власти и самоуправления", - сказал Резников.

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Добавил, что уже направил соответствующие письма с потребностями Сил ТрО в регионы. Среди типичных требований для обустройства батальона назвал: выделение помещения для постоянного пребывания 45 человек и резерва, обустройство рабочих мест, режимно-секретного объекта и помещения для хранения оружия и боекомплекта, выделение места для транспорта и запаса топлива и складских помещений.

"По состоянию на вчера: 80 подразделений размещены в 72 имущественных комплексах, уже заключено 23 договора аренды. Для размещения оставшихся 96 подразделений предварительно выбрано 83 имущественных комплекса. По предварительной оценке, общая сумма потребностей на обустройство всех мест дислокации составляет 2 млрд 772 млн грн", – сказал министр.

Резников отметил, что нагрузка на местные бюджеты после базового обеспечения ТрО будет постепенно снижаться.

1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан.

В терроборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы.

Президент Владимир Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Им стал боевой генерал Юрий Галушкин.

Более половины украинцев готовы вступить в ряды территориальной обороны на фоне угрозы нового вторжения России в Украину, свидетельствуют результаты опроса.

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