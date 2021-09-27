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понедельник, 27 сентября 2021 19:42

Зеленскому не усиливали охрану - УГО

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Зеленскому не усиливали охрану - УГО
Ранее СМИ сообщали, что кортеж президента увеличился и ездит с мигалками. Фото: president.gov.ua

Управление государственной охраны не усиливало охрану президента Владимира Зеленского после покушения на его первого помощника Сергея Шефира.

Об комментарии УГО сообщает "Суспільне"

В пресс-служба ведомства рассказали, что усиленно президентов охраняют с 2014 года, в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе.

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Других работников Офиса президента охраняет не Управление госохраны, а другие органы.

Количество автомобилей, которое передвигается в составе кортежа и сколько спецназовцев охраняют главу государства - в УГО не разглашают, поскольку это является государственной тайной.

22 сентября у села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области стреляли в автомобиль Шефира. Ранили водителя машины. В автомобиль выпустили не менее 10 пуль.

В Офисе президента обстрел связали с борьбой против олигархов. Дело расследует Главное следственное управление Национальной полиции.

СМИ сообщали, что у президента обновился кортеж - ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости, увеличилось количество машин.

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