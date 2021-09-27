Зеленскому не усиливали охрану - УГО

Управление государственной охраны не усиливало охрану президента Владимира Зеленского после покушения на его первого помощника Сергея Шефира.
Об комментарии УГО сообщает "Суспільне"
В пресс-служба ведомства рассказали, что усиленно президентов охраняют с 2014 года, в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция работает в усиленном режиме
Других работников Офиса президента охраняет не Управление госохраны, а другие органы.
Количество автомобилей, которое передвигается в составе кортежа и сколько спецназовцев охраняют главу государства - в УГО не разглашают, поскольку это является государственной тайной.
22 сентября у села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области стреляли в автомобиль Шефира. Ранили водителя машины. В автомобиль выпустили не менее 10 пуль.
В Офисе президента обстрел связали с борьбой против олигархов. Дело расследует Главное следственное управление Национальной полиции.
СМИ сообщали, что у президента обновился кортеж - ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости, увеличилось количество машин.
Комментарии