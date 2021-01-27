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среда, 27 января 2021 10:59

Зеленский заговорил о "конкретных шагах"

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Прошло 2 недели после того, как Офис президента заявил о "конкретных шагах" в отношении лиц, против которых США ввели санкции.

13 января этого года ОП заявил:

"Офис президента Украины Владимира Зеленского сделает все, что в его силах, для того, чтобы ответственные за вмешательство в выборы в США были привлечены к ответственности, независимо от партийной принадлежности.

Конкретные шаги будут обнародованы в ближайшее время".

Автор: Макс Левин, lb.ua
  Зеленский и Дубинский на съезде партии "Слуга народа", июнь 19-го. Тогда президент был на представлении кандидатов в нардепы от "слуг" на внеочередных парламентских выборах.
Зеленский и Дубинский на съезде партии "Слуга народа", июнь 19-го. Тогда президент был на представлении кандидатов в нардепы от "слуг" на внеочередных парламентских выборах.

11 февраля США ввели экономические санкции против 7 граждан Украины и 4 организаций. В частности против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. Они являются частью сети иностранного влияния, которая связана с Россией и имеет отношение к Андрею Деркачу, сообщило министерство финансов США по контролю за иностранными активами.

Деркач - бывший "регионал", народный депутат. В начале 1990-х был выпускником академии ФСБ РФ. В прошлом году США ввели против него санкции за попытки повлиять на их президентские выборы. Назвали российским агентом, который поддерживает тесные связи со спецслужбами РФ.

На этой неделе президент Зеленский был на фракции "Слуга народа". Просил Дубинского выйти из нее. "Слуга" отказался. В тот день у президента был день рождения.

"2 недели прошло, как Офис президента анонсировал "конкретные шаги в ближайшее время" касательно подсанкционного Дубинского.

Были только непубличные терки на уровне фракции. И отказ Дубинского выходить добровольно. Фракция работает в Верховной Раде, Дубинский - в ней.

А Офис президента тем временем рапортует о поздравлении Зеленского с днем рождения", - отметил в Facebook журналист Даниил Мокрык.

Автор: @bihus.info
  В сети начали создавать мемы.
В сети начали создавать мемы.

До депутатства Дубинский был телеведущим на телеканале "1+1" олигарха Игоря Коломойского. По сообщению журналистов, входит в неформальную группу олигарха во фракции "слуг".

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О том, что Андрей Деркач является российским агентом, посольство США заявило в октябре прошлого года. "Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более 10 лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США", - говорилось в заявлении.

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Дата
27
января

Зеленский заговорил о "конкретных шагах"

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