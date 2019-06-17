Зеленский уверен, что Конституционный суд поддержит роспуск Рады

Владимир Зеленский считает, что Коституцийнный суд затягивает рассмотрение вопроса о роспуске Рады Фото: 5 канал

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, каким будет решение Конституционного суда Украины относительно указа о роспуске Верховной Рады и внеочередных выборах парламента.

17 июня он заявил об этом журналистам в ходе рабочего визита в Париж, пишет Прямой.

"Мне кажется, что решение Конституционного суда будет однозначным. Я считаю, что мы все делали по закону. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества, и думаю, что такое решение и будет. Даже не думаю, что будет другое решение ", - заявил президент.

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"Они и так затягивают, мне кажется. Но главное, что я не хочу влиять на суд", - заметил глава государства.

Большая палата Констуционного суда будет рассматривать законность указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва и назначении внеочередных выборов. Слушать будут в форме устного производства. Кроме того, конституционное производство этого дела признали неотложным, пишет ukrinform.ua.