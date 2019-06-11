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вторник, 11 июня 2019 08:29

Сегодня Конституционный суд рассмотрит законность указа о роспуске ВР

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Сегодня Конституционный суд рассмотрит законность указа о роспуске ВР
КС будет рассматривать законность указа о досрочном роспуске ВР. Фото: NewsMakers

Сегодня в 10:00 Большая палата КС будет рассматривать законность указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва и назначении внеочередных выборов. Слушать будут в форме устного производства.

Кроме того, конституционное производство этого дела признали неотложным, пишет ukrinform.ua.

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал лично прийти на заседание.

"Это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда. Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет", - заявил он.

Владимир Зеленский 20 мая во время инаугурационной речи объявил о роспуске парламента. 21 мая он подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении выборов на 21 июля. 23 мая указ вступил в силу после опубликования в "Правительственном курьере".

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