Зеленский подписал указ о роспуске ВР и назначил дату выборов

Президент Владимир Зеленский распустил Верховную Раду.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Соответствующий указ о роспуске парламента опубликовал президент Владимир Зеленский.

"Руководствуясь частью 2 статьи 77, частями 6 и 7 статьи 83, пунктом 1 части 2 статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части 1 статьи 106 Конституции Украины постановляю:

1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины 8 созыва.

2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019-го.

3. Кабинету министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

4. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Украины В. Зеленский", - говорится в тексте.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.