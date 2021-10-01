"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак

На следующей неделе спикер Дмитрий Разумков обещает направить на подпись президенту так называемый антиолигархический закон. Его Верховная Рада приняла 23 сентября. Олигархами будут признавать тех, кто активно участвует в политической жизни, имеет в собственности медиа, активы на 2,3миллиарда гривен, монополию на рынке. Если три из этих признаков будут присутствовать у одного человека, его занесут в реестр на основании решения Совета нацбезопасности и обороны. Если кого-то признают олигархом, должны дать 10 дней, чтобы это можно было опровергнуть.

Кто попадет в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками. Им запретят финансировать политические партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим нужно будет отчитываться о контактах между собой.

Однако во время ускоренного голосования депутаты внесли несколько поправок, которые противоречили друг другу. И кроме СНБОУ кто такой олигарх может определять и Нацагентство по предупреждению коррупции. Поэтому депутаты собираются или переголосовывать закон, или внести правки в подписанный президентом документ.

Автор: Тарас Подолян Виктор Чумак был народным депутатом 7 созыва УДАРа Виталия Кличко. На следующих выборах избрался от «Блока Петра Порошенко». В сентябре 2019 ушел на работу заместителем генпрокурора - военным прокурором. Уволился через полгода, когда назначили нового руководителя ГПУ - Ирину Венедиктову.

- Борьба с олигархами - это не создание реестра и не запрет им финансировать политических партий. Это устранение их как явления, - говорит в интервью Gazeta.ua 63-летний Виктор Чумак, народный депутат двух предыдущих созывов, бывший исполняющий обязанности генпрокурора. - Олигарх - это человек, который как минимум, имеет какую-то монополию на рынке. Также - влияние в политике. В частности, через средства массовой информации. Наиболее ощутимо это на общегосударственных каналах, которые смотрит большинство населения. В список олигархов не подпадает человек, который имеет какую-то местную газетку.

Олигархи ликвидируются только дроблением их монополий. В экономике создается конкуренция. Дробятся олигархические компании, продаются. Вместо одной создают, условно, десять, которые будут конкурировать между собой.

В нынешних условиях такое дробление монополий возможно?

- Это не прописали в законе. Поэтому нет.

Как реально устранить их хотя бы от политики?

- Это все давно проработано в развитых странах. Олигархи никогда не финансируют партии, активистов со своих счетов. Дают наличными. Разве можно проследить поток денег, которые направляют на митинги, беспорядки? Так же они дают и кэш для финансирования партий. Что написано по этому поводу в законе - декларация. А надо дать альтернативное финансирование. Чтобы финансировать партии могли и граждане: один процент по налогу на доходы физических лиц. Или на партию, или в общественную организацию.

Надо запретить визуальную рекламу политических партий. Хотя бы за полгода до выборов

Второе - запретить визуальную рекламу политических партий по стране. Хотя бы за полгода до выборов. Пусть к этому времени сколько хотят собачатся на ток-шоу. Потому что так мы выбираем не политиков, а телевизионных покемонов. Пусть идут к людям и отстаивают свои взгляды. Так принято в цивилизованном мире.

Если средства массовой информации имеют большую долю на рынке, то надо ставить под контроль государства или общественности, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Создавать независимые наблюдательные советы, которые могли бы хотя бы контролировать редакционную политику. Чтобы была независимая и сбалансирована. Так можно убрать олигархов, демонополизировать. Потому что партии, каналы существуют за их деньги. Совет нацбезопасности и обороны будет определять, кто олигарх. У него нет на это прав, не предоставили таких полномочий. Это - абсолютная глупость.

Конституционный суд, Венецианская комиссия скажут, что это все незаконно. А власть заявит: вот видите, мы хотели избавиться олигархов, а нам не дали

Зачем так сделали?

- Чтобы Конституционный суд, Венецианская комиссия сказали, что это все незаконно. А власть заявит: вот видите, мы хотели избавиться олигархов, а нам не дали.

Почему власть не пошла по этому пути?

- Потому что дружит с олигархами. Просто имитируют борьбу. Но посмотрите, как дружно проголосовали в Верховной Раде по антиолигархическому закон группы Коломойского, Ахметова. Если бы считали это реальной угрозой, провалили бы.

Если бы состоялась реальная борьба с монополиями, какой результат получили бы?

- Получили бы войну олигархов. Она бы вылилась не в обстрелы машины Сергея Шефира (22 сентября под Киевом 18 раз стреляли по машине первого помощника президента. Ранили водителя. Во власти это назвали "ценой реформ". - Gazeta.ua). У них есть сильное оружие - телевизор. Тогда бы увидели реальную войну олигархов с Зеленским. Были бы обличительные расследования о Шефире, Зеленском, главе его Офиса Ермаке и всем окружении. Сейчас на больших олигархических каналах для власти - теплая ванна. Как Эгейское море в июле.

Сейчас на больших олигархических каналах для власти - теплая ванна. Как Эгейское море в июле

Почему так быстро и с нарушением процедуры проголосовали закон об олигархах?

- Это все пиар. Власть живет рейтингами. Они ищут поводы, чтобы рассказать, какой Зеленский молодец. Это легко делается в конфликтных ситуациях. Чтобы одни кричали "за", а другие - "против". Сказали: надо бороться с олигархами, так Зеленский и "борется". Если кто-то против этого, значит за олигархов. Вот уж три процента поддержки Зеленскому в рейтингах прибавилось.

Насколько тесно действующая власть связана с олигархами?

- Это может быть как прямой, так и косвенный договорняк. Антиолигархический закон является инструментом поджимать олигархов. Кто-то выдвинется, то сразу же пойдет реакция: давайте его раскулачивать. СМИ в этом законе - ключевая вещь. Если начнет выпендриваться и гнать против власти - раз, и начнут лишать красивой жизни. Поэтому Зеленский схватил олигархов за причинное место.

Что из этого закона получают олигархи?

- Их признают как класс. Их не трогали и не тронут. Сейчас для олигархов наиболее дружелюбный режим. Мы же видим, как процветают бизнес Ахметова, Коломойского. Антимонопольный комитет их не трогает. Не двигаются иски по Коломойскому. Все делается, чтобы ДТЭК Ахметова рос и дальше. Не трогают Пинчука с его колесами для железной дороги. Только он поставляет. Экономика дает олигархам базу. А их лояльность идет им в прибыль.

Автор: ЦЕНЗОР.нет Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия (крайний справа) общается с одним из самых богатых украинцев Игорем Коломойским (стоит спиной) на футбольном матче Лиги чемпионов «Динамо» - «Бенфика» 14 сентября этого года

Коррупция и олигархи грозят развития Украины, согласно отчету Европейской аудиторской палаты. Какие конкретные кейсы последних лет в подтверждение этого тезиса приходят вам в голову?

- Последние два созыва парламента приходят с лозунгами борьбы с коррупцией. Но реальной политической воли нет. "Весна придет - будем сажать!" - видели плакаты Зе! Команды. А проходит полгода после избрания и они понимают, что сажать надо себя или своих. Весь пыл борьбы с коррупцией приходит. У половины мотивация - заработать. Кого посадить? Себя? Поэтому имеем волнообразную борьбу с коррупцией.

Треть семей "Слуг народа" улучшили свое материальное положение за первые два года

Бизнес сросся с политикой настолько, что нельзя разорвать. В политику идут, чтобы улучшить свою бизнес способность. Вкладывают деньги, чтобы получить еще больше. Недавно опубликовали исследования, треть семей "Слуг народа" улучшили свое материальное положение за первые два года. Не могут пчелы бороться против меда.

Какова коррупция времен Зеленского? Чем отличается от той, что была при предыдущей власти?

- Сейчас больше всего воруют на "Большом строительстве". На следующий год выделили почти 125 миллиардов гривен, то даже если украдут только 10 процентов - это безумная сумма. Обычно в карман кладут гораздо больше.

Коррупция сконцентрирована на Офисе президента. Кирилл Тимошенко контролирует строительство. Сергей Шефир - Фонд госимущества, вся приватизация под ним

В прошлой власти коррупция была децентрализована. Сейчас сконцентрирована на Офисе президента. Там пытаются все контролировать. Замруководителя ОП Кирилл Тимошенко контролирует строительство, медиасьемки. Шефир - Фонд госимущества. Значит, вся приватизация под ним. Пытаются контролировать поставки угля.

Это может стать клеймом власти Зеленского?

- Нет. "Большая стройка" - безумные деньги и социально привлекательный проект. Украинская ментальность такова: "Воруют? Пусть, зато что-то делают ". Индульгенция выписана сразу. Едешь по отремонтированной дороге и думаешь не о том, что нас украли миллиарды, а наслаждаешься комфортом. Главное - правильно выбрать объекты для хищения.

Почему кричали на Порошенко? Потому залез в оборонку. Все эти скандалы с Гладковским, с заказами катеров. Порошенко воровал на войне. И это людей возмутило. А когда такое происходит за счет дорог – ничего.

Чем это опасно?

- Следующим президентом можем выбрать маленького диктатора. Общество реагирует, но таких активных 3-5 процентов. Именно они делают изменения. Если увидят, что это будет угрожать их правам и свободам, реальному развитию страны, то снова выйдут на улицу. Такая же история была с Януковичем.

Что может стать катализатором народного возмущения?

- Триггеры могут быть разные. Янукович развернулся в противоположную сторону от европейского выбора. Может быть неадекватное применение силы. Или огромная ложь.

Есть пленки, как брат главы Офиса президента Андрея Ермака торгует должностями, возбуждено дело за взяточничество против его первого зама Татарова. Почему топ-коррупционеры не сидят?

- А кто их посадит? Глава СБУ Баканов, генпрокурор Венедиктова, которая сегодня руководит и САП и прокуратурой? Нет. Единственное, что пока неподконтрольное Зеленскому - НАЗК и НАБУ. Это как кость в горле. Потому что два антикоррупционные органы не ложатся под власть. На днях видели обыски в компаниях "слуги" Александра Куницкого в Харькове. И власть ничего не может сделать. А все остальное притупляется руководителями других правоохранительных органов. Скрывается под сукно. Работают по принципу: друзьям все, а врагам - закон.

Как НАЗК и НАБУ удается оставаться относительно независимыми от власти?

- Эти органы являются ключевыми в получении Украиной безвиза. Их независимость прописана в международных соглашениях. Здесь не попрешь. Когда власть начнет быковать, то может нарваться на серьезную "ответку". Лишение безвиза может стать катализатором народного возмущения. Пока это нам дает надежду, что при следующей власти все будет расследоваться. Рукописи не горят. Когда то все поднимется.

Антикоррупционные органы являются ключевыми в получении безвиза. Их независимость прописана в международных соглашениях. Когда власть начнет быковать, то может нарваться на серьезную "ответку"

Вице-спикер Стефанчук сам себя задокументировал. Когда принимали антиолигархический закон, то на следующий день заявил: давайте читать стенограмму не так, как было, а по-другому. Давайте изменим стенограмму. Это все имеет признаки 366 статьи о служебном подлоге. С этим последовала по стражам порядка "Европейская солидарность". Вероятнее всего, возбудят уголовное производство, но расследование замнут. Подобных дел много. Когда шел с должности исполняющего обязанности генпрокурора, то на столе лежало дело по шести народных депутатах. Что-то не вижу никаких дальнейших действий.

Одним из органов по борьбе с коррупцией должно стать Бюро экономической безопасности. Рада отложила его запуск еще на два месяца. Почему затягивают?

- Орган можно запускать, когда он способен заработать. 25 сентября это было невозможно. Есть руководитель - Вадим Мельник. Но он ничего сам не сделает. Помещение есть, но надо набрать людей по конкурсам. Это не так быстро. Минимум полтора месяца надо, чтобы запустить этот орган, который будет следить за экономическими преступлениями.

Глава - старый кадр-налоговик. Должно быть новое лицо?

- Есть большая проблема. Если хочешь что-то поменять, надо менять не только институт, правила, процедуры. Но и набрать людей с новыми ценностными ориентирами. Туда поставили Мельника, который 20 лет работал в налоговой милиции. У него старая культура, философия. Скорее всего, подтянет своих людей. Просто поменяли название Государственной фискальной службы на Бюро экономической безопасности.

Просто поменяли название Государственной фискальной службы на Бюро экономической безопасности. Управлять поставили Мельника, который 20 лет работал в налоговой милиции.

У них есть устоявшаясь рабочая культура. Ее надо менять. Потому что старые кадры будут действовать по старым схемам. Поэтому в этот орган должно прийти более половины новых людей. Потому что если он будет дубинкой, чтобы бить бизнес по голове, то ничего хорошего не получится. Все зависит от политической воли, которой сейчас нет.

Чтобы пройти точки невозврата в реформах, надо лет пять. И только при стабильности и независимости института. Точка невозврата - устойчивая политическая культура относительно невмешательства в деятельность правоохранительных органов. И независимость правоохранителей от президента, чего сейчас нет. Что надо первым делать, когда заходишь в кабинет? Вырвать телефон с розетки.

Что нужно первым делать, когда заходит в кабинет? Вырвать телефон с розетки

Работникам БЭБ будут платить от 40 тыс. грн, а с надбавками и премиями будет 70-80 тыс. Этого достаточно, чтобы они были беспристрастными и неподкупными?

- Это хороший стимул и немаленькие зарплаты. Все будет зависеть от их внутренней политики и культуры.