"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко

В октябре проходит половина президентского срока Владимира Зеленского. 48% украинский негативно относятся к возможному его баллотированию на второй срок. Такие данные августовского опроса Центра Разумкова.

"Я прихожу на один срок. Все политики думают не о том, что сейчас надо решать проблемы, а кем я буду через пять лет и как сделать так, чтобы я остался", - говорил во время избирательной кампании тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский. Уже через год заявил, что подумает о втором сроке. Если народ выскажет большую поддержку. Сейчас в команде президента преобладают настроения, что ему нужно идти на выборы 2024 года.

- Зеленский разочаровал тех, кто ожидал, что после его избрания президентом доллар будет по 100 гривен. Что все рухнет через несколько месяцев. Так считала, в частности, команда Порошенко, - говорит в интервью Gazeta.ua Анатолий Гриценко, бывший министр обороны и экс-депутат. - Разочаровал тех, кто считал: неопытный Зеленский не сможет овладеть системой власти. Зато быстро подмял под себя все ее ветви. Сейчас он на коне, управляет всем. Кроме отдельных судебных процессов - ему все подконтрольно.

Анатолий Гриценко, 63 года, был депутатом Верховной Рады VI и VII созывов, министр обороны в 2005-2007 годах. Полковник запаса. На президентских выборах 2019-го свои голоса за него отдали 1,3 миллиона украинцев, занял пятое место

Что из обещанного перед выборами Зеленский исполнил?

- Первое - пошел по пути цифровизации. Второе - ввел рынок земли, хотя это больше напоминает базар. Третье - строительство дорог.

Остальных - долгосрочных стимулов развития экономики, серьезного укрепления армии, стратегического прорыва - ничего из этого нет. Полный провал в борьбе с коррупцией - вся команда ей обросла. Включая монобольшинство, Татаров (Олег Татаров - заместитель председателя Офиса президента. По версии следствия, во время работы в Укрбуд помогал давать взятку эксперту по делу "квартир для Нацгвардии". Ущерб - более 81 млн грн. - Gazeta.ua) и остальные. Тут полное разочарование. Голобородько Зеленский не стал. Сначала превращался в Порошенко, а позже - на Брежнева. Бронзового, который сидит на троне, а вокруг бегает "вице-президент" Андрей Ермак.

Нет новой качества, которого ожидали. И Зеленский уже не одолеет коррупцию. Все эти фиктивные с заранее известным результатом конкурсы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Бюро экономической безопасности, игрища с судом Вовка показывают - президент решил контролировать и возглавить процесс, а не срубить корни коррупции.

Ключевые требования при назначении чиновников не профессионализм, порядочность и патриотизм, а лояльность, полная преданность

За вторую половину срока он может сделать качественный рывок?

- Для тех, кто мыслит, Зеленский уже стал разочарованием. В первые полгода он должен был оправиться и назначить на должности профессионалов, которым делегирует полномочия, чтобы выполняли функции государства. Этого не произошло и уже не будет. Очевидно, для Зеленского ключевые параметры или требования при назначении чиновников не профессионализм, порядочность и патриотизм, а лояльность, полная преданность и отсутствие каких-либо публичных шагов, которые поставили под сомнение величие президента. Вокруг должны быть серые мыши, которые тихо выполнять любые задачи с Банковой. Даже бестолковые, не обеспечены ресурсами.

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Лично указания президента или и руководителя его Офиса Ермака?

- Если бы последний говорил что-то несогласованное с президентом, был бы скандал.

Зеленский заявил, что будет с Ермаком до конца. Хотя того жестко и справедливо критикуют. Но Зеленский дал ему полный карт-бланш доверия. Пусть тогда потребляет последствия.

Солдатам заморозили денежное обеспечение. Оно не растет уже более двух лет

Какие они будут для президента и страны?

- Возьмем сферу безопасности. Вместо серьезно заняться мотивацией солдат, то им заморозили денежное обеспечение. Оно не растет уже более двух лет. Задерживают различные доплаты. Это подрывает доверие к государству.

Увеличивайте собственную добычу газа. Тут пусть президент проявит авторитарные замашки. Пусть ездит по месторождениям

Зато все больше вкладывают в "большое крадивництво". На следующий год на программу "Большая стройка" выделяют 125 миллиардов гривен, а достаточно и 25 миллиардов. Они не дороги сейчас приоритет. Остальные 100 миллиардов надо поделить. Половину - на укрепление обороны и мотивацию военных служить и защищать. Другую - на энергосбережение. Чтобы мы забыли о теме российского газа. Чтобы все игрища на московских или европейских биржах не касались нас вообще. Глава Нафтогаза Витренко говорит, что у нас есть 20 миллиардов кубов собственной добычи газа и еще 30 миллиардов - наша потребность. Так увеличивайте собственную добычу, потому что его последние годы уменьшали. Тут пусть президент проявит авторитарные замашки. Пусть ездит по месторождениям и смотрит, что они делают. Второе - надо провести паспортизацию зданий с тепловизорами. И начинать мероприятия по теплоизоляции, где идет крупнейшая утечка энергии. Чтобы уменьшить расходы до 60 процентов. Тогда у нас до завершения каденции президента как раз и будет обеспечена полная независимость от российского газа. Пусть Зеленский это сделает и, тогда ему можно будет ставить памятник. Но он не хочет таким заниматься. Ему интересно строительство дорог, потому что это пиар.

Стреляли по машине и в сторону водителя. Это не был профессиональный убийца

Позавчера стреляли в машину первого советника президента Сергея Шефира. В их команде заговорили, что это сигнал от олигархов.

- Мы увидели быструю и прямую, как валенок, реакцию с Банковой. Мол, это все из-за борьбы с олигархами. Стреляли по машине и в сторону водителя. Это не был профессиональный убийца. Тем более Шефир - ключевой коммуникатор Зеленского с олигархами. Не раз фиксировали, как он с ними мирно встречается. Там нет конфликтов.

Шефир - ключевой коммуникатор Зеленского с олигархами. Не раз фиксировали, как он с ними мирно встречается

Произошло это как раз накануне принятия закона по олигархам. Посмотрим, кто выиграл от обострения ситуации и быстрой реакции правоохранителей. Служба безопасности стоит на ушах, генпрокурор на месте, Зеленского разбудили среди ночи, потому что как раз был с визитом в Соединенных Штатах Америки. Еще Зеленский не опубликовал заявление, но его прес-секретар сказал, что президент не остановит борьбу с олигархами. Прямо направляют стрелки. Беспокоит такая быстрая реакция власти, где следователю или оперативнику уже указывают, в каком направлении искать. Это преступление, но на него должен быть честный ответ.

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Власти хотят это повесить на кого-то из олигархов?

- Или политиков. Представитель президента Михаил Подоляк сказал, что это могут быть те, кто не имеют общественной поддержки и выступают против деолигархизации. То есть, олигархи и политики, которых те кормят. Оппозиция? Тогда кто же? Порошенко? Тимошенко? Медведчук? Кличко? Разумков? Яценюк?

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что стрельба по авто Шефира - это вызов правоохранительной системе. А как быть с другими резонансными делами, которые годами не могут довести до конца?

- Это вызов. Шефир является другом и бизнес-партнером Зеленского. Не хотелось бы, чтобы выстрелы по его машине воспринимались генпрокурором важнее, чем убийство журналиста Павла Шеремета, полковника Максима Шаповала, других резонансных преступлений, происходят с малоизвестными людьми.

На Шефира Зеленский переписал свое имущество. Он скорее друг президента и завхоз, а не топ-чиновник. Почему тогда стрельба по его авто должна беспокоить генпрокурора более, чем реальное убийство военных, которые противостоят врагу на фронте? Лучше Венедиктова промолчала бы.

Вы говорили, что Зеленский "монополизировал власть, чтобы сконцентрировать на себе финансово-экономическую систему". Какие видим последствия сейчас и тогда ждать до конца его каденции?

- Многое будет зависеть от экономического состояния, финансовых проблем в Европе и мире, от интенсивности ковида. От ситуации на рынках, куда идет наш экспорт. Потому 50 процентов нашего ВВП идет по экспорту, и мы чувствительны по поступлению валюты. Есть много факторов, важных самой системе власти. Если бы у Зеленского было стратегическое видение уровня Ататюрка, Тэтчер, Рейгана, де Голля - пусть концентрировал бы на себе власть, чтобы разрушить олигархат. Не через видосик, а Антимонопольный комитет - чтобы не было монополий и диктата цен. Чтобы разрушить оффшорные схемы, по которым вытекают десятки миллиардов. Чтобы восстановить справедливость в добыче полезных ископаемых - установить справедливые рентные платежи. И не такие, которые радуют олигархат и обеспечивают приток кэша. Установить справедливую судебную систему. Если бы на это пустил монополизм власти - люди это восприняли бы.

В апреле Зеленский внес как неотложный законопроект о ликвидации "волчьего" Окружного административного суда Киева. За него до сих пор никто не голосует

В апреле Зеленский внес как неотложный законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева. В народе его называют "волчьим". Но до сих пор этот закон никто не голосует. Когда надо было голосовать герб, то собирали депутатов летом, и все проходило. Иметь полномочия - еще не значит грамотно их использовать.

Президент не хочет или не дает это сделать окружение?

- За Зеленского проголосовали 73 процента. Тебе доверили - управляй. Если кто-то не дает, то назови и уволь. Или отдай под суд. Поскольку этого не видим, значит никто не мешает. Ни демарша не было. Подал голос спикер Разумков, так его сейчас съедают. Но он не в системе исполнительной власти, где принимают решения, о которых говорим. И нельзя преувеличивать роли спикера. Потому что голосует зал.

Подал голос спикер Разумков, так его сейчас съедают

Как охарактеризовали бы эти два с половиной года Зеленского?

- Похоже, как дали машинку с большим количеством кнопок и лампочек, которые мелькают. Так на них давят подряд - какие-то ноунеймы появляются у власти и делают что-то бессистемное. Сейчас кризисная ситуация в экономике, социальной сфере, образовании. Хотелось бы, чтобы власть работала и меньше пиарилась. Чтобы каждая новая неделя давала уверенность, что движемся правильно, становится спокойнее, честнее. Этого нет. Есть суета сует с проницательными видосикамы, которые доходят до тех, кто не задумывается. Те же, кто думают, все больше идут во внутреннюю эмиграцию.

В 2019 году Зеленский обещал, что в следующий отопительный сезон будет вдвое ниже тариф на отопление. Не произошло. Некоторые тарифы значительно выросли. А его избиратели радуются очередному видосику

В 2019 году Зеленский обещал, что в следующий отопительный сезон будет вдвое ниже тариф на отопление. Не произошло. Некоторые тарифы значительно выросли. Зато его избиратели радуются очередному видосику. Не получилось - извинится и больше не обещай. Но пустые обещания продолжаются.

Что характерно, у Зеленского проявилась нетерпимость к критике, чего раньше не замечали. Такое было у Порошенко, Януковича, чуть меньше у Ющенко. Медиа, которые его критикуют, перестают приглашать на публичные мероприятия с президентом. Это страусиная, слабая политика.

К 2024 году появится реальная альтернатива действующему президенту? С какой среды? Сейчас называют спикера Разумкова, столичного мэра Кличко.

- У Зеленского есть большие шансы пойти на президентские выборы и снова победить. Хотя в предвыборной программе обещал идти только на один срок. Уже команда Зеленского начинает готовить общественное мнение, что тот не успел все воплотить. Народ попросит, и он уйдет. Сейчас у него наибольшие шансы. Может кто-то новый появиться при тотальном контроле правоохранительной системы, финансовых потоках - не знаю. С 35 миллионов народа только миллион думающих. Победит самый эпатажный. И это не положительная перспектива.

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На данный момент куда Зеленский движет страну? Возможен разворот в сторону России или Китая?

- Идет жесткое и длительное противостояние между США и Китаем. Украина вынуждена в военной сфере и техническом сотрудничестве выбирать, с кем быть. Мы - с Америкой. С этой темы Зеленский не сойдет. В частности, из экономической и финансовой нестабильности.

Были опасения и обвинения от оппонентов, что он быстро покажется России. Не произошло. Путин хотел бы вернуть нам враждебно, с российскими паспортами ОРДЛО и тем самым подорвать Украинe. Зеленский убедился, что быстрого решения этомe нет. Хотя заявлял, что "надо просто перестать стрелять". Не получается. Предлагал "посмотреть в глаза Путину". Посмотрел? Вражеский серый взгляд без шансов. Поэтому под крыло России никто не пойдет. Это не так просто реализовать, потому что порвало бы страну на два куска. Повлекло бы внутренние потрясения и в парламенте, и на улицах. Все последние решения Зеленского, в частности, указы и законопроекты - конечная цель вступление в НАТО, Россия - враг и угроза. Путин, Лавров и другие называют нашу власть худшими словами. Как и предшественника Зеленского - Порошенко.

Если хочешь встречи - будь готов капитулировать

Киев и Москва ведут переговоры о встрече президентов. При каких условиях нам это было бы выгодно?

- Нет никакого смысла в таких встречах. Или собирать "нормандский формат". Это ничего не дает. Результата не будет. Если хочешь встречи - будь готов капитулировать. И Минск Россия давно уже похоронила.

Надо осознать, что ОРДЛО в таком виде, как сейчас, нам не нужно. Это кусок России с их рублем, гражданами РФ, враждебно настроеным к Украине. Надо укреплять то, что у нас осталось. Экономику, армию, преодолевать коррупцию - на что Путин точно не влияет. Не он коррумпирует нашу систему, не он доплачивает долларами монобольшинство, не он на таможне устраивает контрабандные схемы. Тут команде Зеленского надо работать. Чтобы когда уйдет с должности и снова станет бизнесменом, мог нормально работать. Чтобы мог рассчитывать на справедливое судопроизводство. А не, чтобы проблема решались по звонку какого судьи Вовка или Чауса.

Вопрос Донбасса и Крыма откладывается на десятилетия

Вопрос Донбасса и Крыма откладывается на десятилетия. Это не значит, что надо молчать. Большой плюс, что есть "Крымская платформа". Выжали максимум. На всех площадках ООН, ОБСЕ пусть Зеленский доносит боль и проблемы Украины. Но не ходить с протянутой рукой, а показывает результат. Чтобы каждая встреча с зарубежными партнерами внушала уверенность, что он - человек слова.