"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон

Будет определять олигархов Совет нацбезопасности и обороны по обращению Кабмина, Службы безопасности, Нацбанка, Антимонопольного комитета или члена СНБО. Фото: Офис президента

Закон об олигархах президента Владимира Зеленского, который 23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении, не сможет победить олигархию. Но неприятные последствия олигархов могут ждать за рубежом. Как заработает законопроект главы государства – в материале Gazeta.ua.

"Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и СМИ. Сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы от него избавиться", – написал президент Зеленский в твиттере 23 сентября. В этот день Верховная Рада приняла во втором чтении его законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Зарегистрировали документ в парламенте 2 июня.

Голосовали под председательством вице-спикера Руслана Стефанчука. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков находился на самоизоляции через коронавирус. 279 народных депутатов поддержали документ. 229 голосов "за" дала фракция "Слуга народа", 11 – "Голос", 18 – группа "Партия "За Будущее", 15 – группа "Доверие". ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина" не поддержали законопроект. Последние две фракции при рассмотрении требовали отстранения Стефанчука от председательства на заседании. Заявили о нарушении регламента.

Ко второму чтению поступили 1257 поправок и предложений. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании 17 сентября учел 59 из них, а 1211 – отклонил. Их не рассматривали и перед голосованием, хотя по регламенту должны это сделать. Закон приняли за полтора часа. В документе учтены нормы, противоречащие друг другу. Текст на момент голосования не опубликовывали.

"Очень много ошибок. Тем не менее, есть решение, которое приняла Верховная Рада, – говорит Дмитрий Разумков. – не могу назвать процедуру голосования нормальным подходом к работе. Это была свободная деятельность коллег, которые запустили этот процесс".

Кто такие олигархи и что теперь изменится

Определять олигархов будет Совет нацбезопасности и обороны по обращению Кабмина, Службы безопасности, Нацбанка, Антимонопольного комитета или члена СНБО. Каким должно быть это представление, в какие сроки его должны рассмотреть – закон не определяет. Вводит в действие решение Совета безопасности президент. Оно вступает в силу после официального опубликования.

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Олигархом будут считать лицо, которое одновременно отвечает по меньшей мере трем из таких признаков – участие в политической жизни, значительное влияние на средства массовой информации, есть конечным бенефициарным владельцем монополии, имеет подтвержденную стоимость своих активов или активов лиц, бенефициаром которых он является, превышающую миллион прожиточных минимумов – 2,38 млрд грн. Определили и представителя олигарха – это "лицо, которое проводит встречи с публичными служащими от имени и/или в интересах лица, включенного в реестр". Народные депутаты и чиновники всех уровней должны декларировать встречи с олигархами или их представителями. СНБО будет определять, был незадекларированный контакт. За это чиновник должны увольнять.

Создадут реестр олигархов. Им запретят поддерживать политические партии и избирательные фонды кандидатов, покупать объекты большой приватизации, финансировать политическую агитацию, проводить митинги с политическими требованиями.

"Реальная борьба с олигархами – это антимонопольное законодательство". Комментарии экспертов

Виктор Чумак, юрист

"Это имитация. Нужна Зеленскому, чтобы держать рейтинг. Этот закон выходит за рамки Конституции. У СНБО нет таких полномочий – это совещательный орган. Президент единолично формирует СНБО. Закон устанавливает обязанности не финансировать политические партии. Так олигархи никогда напрямую этого не делали, всегда наличными. По закону нельзя участвовать в большой приватизации. Но они уже монополисты. Надо бы забрать эти монополии.

Место в реестре не уменьшит возможности принимать или держать деньги за границей. Чиновники и нардепы должны подавать декларации. А если не сделают, то что? Чиновника можно уволить, если узнают. Не обязательно так произойдет. Нардеп никакой политической ответственности не будет иметь.

Реальная борьба с олигархами – это антимонопольное законодательство".

Виталий Бала, политолог

"Изменения будут, но мало будет касаться борьбы с олигархами. Закон направлен против фамилий. Это может стать эффективным инструментом борьбы с теми, кто в оппозиции, в том числе в экономической и налоговой сфере. Представителями крупного и среднего бизнеса.

Закон поддержали группы, которые будут имеют косвенные отношения с олигархами. Значит будет группа тех, кого трогать нельзя. Будут те, кого попытаются "раскулачить". Могут попытаться создать новых олигархов. Зеленский сможет использовать закон даже для узурпации власти.

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То, что таким образом расширяют полномочия СНБО – то нарушение Конституции. Потому СНБО – это координирующий орган при президенте, не имеет никакого отношения к олигархам. Чтобы побороть олигархов есть главный орган – Антимонопольный комитет. Если нет монополии, то не будет олигархов. Не говоря об антикоррупционных органов. Если власть хотела бы, то боролась без антиолигархического закона".

Ярослав Юрчишин, народный депутат

"Влияние внутри страны будет не таким значительным. Олигархию закон не преодолеет. Но внесение в официальный реестр создает проблемы за рубежом. Ключевая угроза – имиджевая. Если иностранная компания будет торговать с олигархом, может получить внутри страны проблемы и много проверок.

Группа Ахметова активно противодействовала этому закону. Не голосовала, даже в составе "Слуги народа". Те, кто связан с Пинчуком – тоже. Команда Фирташа не голосовала. Представители Медведчука не дали голоса. Голосовали олигархи на уровне Косюка, которые не имеют своих медиа. Там сложнее доказать монополию. Коломойский, который находится под санкциями США, решил создать имиджевые риски другим олигархам.

Ни одна страна не преодолела олигархов. Но заставила жить по правилам. Надо говорить, заставим ли мы наших олигархов жить по правилам. В ближайшее время наверное нет. Для этого нужно, чтобы работал Антимонопольный комитет. Потому что олигархия – это доступ к монополиям. В краткосрочное время и с непоследовательной политикой властей вряд ли сможем заставить олигархов играть по правилам.

Перераспределение рынка и создание олигархов под действующего президента – это маловероятно. У нас демократичнее общество, чем в России, где такой сценарий случился. У нас есть конкуренция олигархов между собой. Хотя нет конкуренции власти и олигархов. У нас не выстроили полицейское государство, имеем достаточно мощную оппозицию. Силы президента базируются на его монобольшенства в парламенте, оно периодически теряет рейтинг, как и президент".

Накануне голосования председатель ВР Дмитрий Разумков направил текст законопроекта в Венецианскую комиссию с просьбой об экспертном заключении. Там попросили президента Владимира Зеленского предоставить для заключения Комиссии документ в редакции, который подписал глава государства.