Послы G7 снова пришли в ОП. Говорят о волоките с судебной реформой

Послы "Большой семерки" не первый раз посещают Офис президента по вопросам судебной реформы. Фото: president.gov.ua

Судебная реформа в Украине должна ускориться, нынешний темп не способствует реализации необходимых изменений.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время встречи Офиса президента с послами стран "Большой семерки" (G7).

"Закон, о котором мы сегодня говорим, готовился длительное время, поэтому мы сейчас уверены, что он должен быть выполнен, а не меняться.

Он является важным, в частности, для евроатлантических амбиций Украины, евроинтеграции, хорошего сотрудничества со Всемирным банком и Международным валютным фондом", - сказала она.

В то же время руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский считает приоритетом проведение реформы в сжатые сроки, и выразил надежду, что Высшая квалификационная комиссия судей вскоре начнет работу.

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На встрече говорилось, что Совет судей до сих пор не определил трех кандидатов в Этический совет.

В то же время в список кандидатов в Этический совет включили известных иностранных судей в отставке и прокуроров с безупречной репутацией и профессиональным опытом.

"Мы надеемся, что до конца октября сможем выбрать своих кандидатов в Этический совет", - сказал председатель Совета судей Богдан Монич.

Послы G7 обратились в Совет судей как можно быстрее объявить своих кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия.

13 июля Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС. На следующий день приняла закон о порядке избрания на должности членов ВРП и деятельности дисциплинарных инспекторов. Предусмотрено создание Совета по этике, который будет проверять членов и кандидатов в ВРП. Она должна состоять из трех представителей судей и трех международных экспертов. Президент подписал законы о реформировании ВККС и ВРП 3 августа. 13 сентября Совет судей заблокировал судебную реформу - запуск Совета по этике. После этого Офис президента встретился с послами стран G7 и ЕС. РС решил, что документы в Этический совет будут принимать до 22 октября. 23 сентября послы G7 заявили, что наблюдают за судебной реформой в Украине с беспокойством и разочарованием.