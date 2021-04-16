Зеленский рассказал, как Россия и "бандиты-мультимиллионеры" препятствуют развитию Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 846
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 846
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 243
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 729
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1557
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 441
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1314
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 612
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 126
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 873
Фото
Все фото
3
8
7
4
3
Степанову в Раду принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19
Степанову в Раду принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19
Тайная дача Путина: стало известно, где он встречался с Януковичем - фото
Тайная дача Путина: стало известно, где он встречался с Януковичем - фото
Депутат Зинкевич стала прототипом куклы Barbie
Депутат Зинкевич стала прототипом куклы Barbie
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
В горсовете Славянска размахивали флагом России
В горсовете Славянска размахивали флагом России
Видео
Все видео
ОПЗЖ внесла залог за подозреваемого в госизмене "эксперта"
ОПЗЖ внесла залог за подозреваемого в госизмене "эксперта"
"Нафиг нужен такой канал" - журналист Кипиани о "Доме"
"Нафиг нужен такой канал" - журналист Кипиани о "Доме"
Россия предостерегла Турцию от продажи Украине ударных беспилотников
Россия предостерегла Турцию от продажи Украине ударных беспилотников
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка
"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка
Интервью
1/5
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 729
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1557
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 738
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1314
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 апреля 2021
Просмотров: 225
Яка вона повільна
Весна, виявляється, довга — як в армії. Мабуть, якраз там я й прожив її востаннє всю, од самого початку до переходу в літо. Там її ніяк не ...
пятница, 16 апреля 2021 12:30

Зеленский рассказал, как Россия и "бандиты-мультимиллионеры" препятствуют развитию Украины

  Комментировать
Зеленский рассказал, как Россия и &quot;бандиты-мультимиллионеры&quot; препятствуют развитию Украины
Зеленский обещает бороться с "финансовыми группами". Фото: president.gov.ua

Реформам в Украине препятствуют "финансовые группы" и Россия. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro.

"Много разных людей и сил, как снаружи, так и внутри, не хотят видеть мощную страну. Максимально независимую", - сказал Зеленский.

"Когда Украина получила независимость в начале 1990-х, то из-за того, что страна так привлекательна и богата, ее начали разворовывать не только извне, но и внутри много людей, которые сегодня являются уважительными бизнесменами. Я считаю их просто бандитами, то есть они стали мультимиллионерами или миллиардерами на том, что осталось от советских времен, - на предприятиях. Они их не строили, а просто взяли и забрали, "срейдерил". Такие были времена. И эти люди - это финансовые группы. Сегодня у них недвижимость, яхты, кстати, в Англии и Франции, в элитных районах, в Монако. Они сегодня уважаемые бизнесмены во всей Европе, не только ее посещают, а живут там.

Вот почему нужно бороться со всеми этими группами. И мы это делаем", - заявил Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде есть 170 приспешников Ахметова и Коломойского - Bihus.info

По словам президента, Россия хочет помешать реформам в Украине с помощью дезинформации и пропаганды.

"В Украине появился Центр противодействия дезинформации, ему две недели. Также я собираюсь в течение ближайшего месяца официально открыть наш Центр кибербезопасности.

Это важно, чтобы противодействовать дезинформации. Дезинформация сегодня убивает все - влияет на курс валют на инвестклимат. Мы понимаем, как перетягивают инвесторов, и поэтому могут не открываться новые фабрики, заводы, значит, не будут появляться новые рабочие места. То есть проникновение - это такой новый вид конкуренции. Это нечестная конкуренция. Но это - современные вызовы, с которыми мы живем.

Мы понимаем, что война - это такой "теленок", которое нельзя накормить. Ей постоянно нужно давать пищу, деньги, и она высасывает из экономики Украины все", - заявил Зеленский.

Также президент сказал, что спецслужбы вылавливают шпионов.

"У нас есть кейсы, находим их. И разбирается СБУ. Они могут быть на разных предприятиях и в некоторых государственных вертикалях, управляющих тем или иным направлением, например энергетическим, средние и малые уровни. СБУ нашла даже у себя. Мы не останавливаемся и находим новые случаи", - рассказал глава государства.

Ежегодно государственный бюджет Украины теряет 450 млрд грн из-за коррупционных схем. Если добавить к этой цифре еще 500 млрд грн потенциальных инвестиций, которые Украина не получает из-за тех же схем, то будет еще один госбюджет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский рассказал, как Россия и "бандиты-мультимиллионеры" препятствуют развитию Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
апреля

Впервые женщина-пилот перелетела через Ла-Манш

Основали ведущее учебное заведение

200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы

В результате взрыва в порту погибли почти 600 человек

Похоронная процессия побила витрины магазинов

Студент замкнул все двери и расстреливал других студентов и преподавателей

Как бороться со стрессом

Скандального журналиста расстреляли во время пробежки

Самое читаемое
Участница &quot;голой&quot; фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление
Участница "голой" фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление Просмотров: 19521
Alyona Alyona в необычных образах спародировала Рианну, Каменских и Майли Сайрус
Alyona Alyona в необычных образах спародировала Рианну, Каменских и Майли Сайрус
4
 Просмотров: 11034
Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны
Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны
 Просмотров: 9810
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
 Просмотров: 8802
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире 5 Просмотров: 7119
Политика
Зеленский рассказал о подковерных играх между Порошенко и КСУ
Зеленский рассказал о подковерных играх между Порошенко и КСУ Просмотров: 180
Если Россия будет воевать с Украиной, то только за проигрыш. И прежде всего исторический - Зеленский
Если Россия будет воевать с Украиной, то только за проигрыш. И прежде всего исторический - Зеленский Просмотров: 333
Зеленский хочет, чтобы Украина была главной для США
Зеленский хочет, чтобы Украина была главной для США Просмотров: 180
Степанову в Раду принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19
Степанову в Раду принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19
3
 Просмотров: 1251
Зеленский объяснил стрельбу российского оккупанта на Донбассе
Зеленский объяснил стрельбу российского оккупанта на Донбассе 1 Просмотров: 828
Больше всего комментируют
5
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
3
Большинство - за продолжение: спросили мнение киевлян о жестком локдауне
2
Хочешь работать - учи украинский. Правительство утвердило экзамен для чиновников
2
Разрыв между Вирастюком и Шевченко уже не 749 голосов - "Чесно"
2
Избили и оставили траурные венки: "покупатели" фермерского хозяйства требовали $700 тыс.
Голосов: 6648
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть