Зеленский рассказал, как Россия и "бандиты-мультимиллионеры" препятствуют развитию Украины

Зеленский обещает бороться с "финансовыми группами". Фото: president.gov.ua

Реформам в Украине препятствуют "финансовые группы" и Россия. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro.

"Много разных людей и сил, как снаружи, так и внутри, не хотят видеть мощную страну. Максимально независимую", - сказал Зеленский.

"Когда Украина получила независимость в начале 1990-х, то из-за того, что страна так привлекательна и богата, ее начали разворовывать не только извне, но и внутри много людей, которые сегодня являются уважительными бизнесменами. Я считаю их просто бандитами, то есть они стали мультимиллионерами или миллиардерами на том, что осталось от советских времен, - на предприятиях. Они их не строили, а просто взяли и забрали, "срейдерил". Такие были времена. И эти люди - это финансовые группы. Сегодня у них недвижимость, яхты, кстати, в Англии и Франции, в элитных районах, в Монако. Они сегодня уважаемые бизнесмены во всей Европе, не только ее посещают, а живут там.

Вот почему нужно бороться со всеми этими группами. И мы это делаем", - заявил Зеленский.

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По словам президента, Россия хочет помешать реформам в Украине с помощью дезинформации и пропаганды.

"В Украине появился Центр противодействия дезинформации, ему две недели. Также я собираюсь в течение ближайшего месяца официально открыть наш Центр кибербезопасности.

Это важно, чтобы противодействовать дезинформации. Дезинформация сегодня убивает все - влияет на курс валют на инвестклимат. Мы понимаем, как перетягивают инвесторов, и поэтому могут не открываться новые фабрики, заводы, значит, не будут появляться новые рабочие места. То есть проникновение - это такой новый вид конкуренции. Это нечестная конкуренция. Но это - современные вызовы, с которыми мы живем.

Мы понимаем, что война - это такой "теленок", которое нельзя накормить. Ей постоянно нужно давать пищу, деньги, и она высасывает из экономики Украины все", - заявил Зеленский.

Также президент сказал, что спецслужбы вылавливают шпионов.

"У нас есть кейсы, находим их. И разбирается СБУ. Они могут быть на разных предприятиях и в некоторых государственных вертикалях, управляющих тем или иным направлением, например энергетическим, средние и малые уровни. СБУ нашла даже у себя. Мы не останавливаемся и находим новые случаи", - рассказал глава государства.

Ежегодно государственный бюджет Украины теряет 450 млрд грн из-за коррупционных схем. Если добавить к этой цифре еще 500 млрд грн потенциальных инвестиций, которые Украина не получает из-за тех же схем, то будет еще один госбюджет.