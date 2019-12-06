Зеленский появится на шоу телеканала Ахметова

В пятницу президент Владимир Зеленский появится в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале олигарха Рината Ахметова "Україна".

Соответствующий анонс появился в сети.

Прямой эфир начнется в 21.00.

"С чем он поедет на Нормандские встреча? Сможет ли новый курс принести Украине мир?", - сказано в анонсе.

Также среди гостей шоу - первый президент Леонид Кравчук, руководитель Офиса президента Андрей Богдан, экс-премьер Юлия Тимошенко, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук, бывший спикер Андрей Парубий, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум

Встреча глав государств "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции - запланирована на 9 декабря. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет возвращения всех украинских пленных, которых удерживает российских враг, до Нового года.