Зеленский появится на шоу телеканала Ахметова

В пятницу президент Владимир Зеленский появится в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале олигарха Рината Ахметова "Україна".
Соответствующий анонс появился в сети.
Прямой эфир начнется в 21.00.
"С чем он поедет на Нормандские встреча? Сможет ли новый курс принести Украине мир?", - сказано в анонсе.
Также среди гостей шоу - первый президент Леонид Кравчук, руководитель Офиса президента Андрей Богдан, экс-премьер Юлия Тимошенко, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук, бывший спикер Андрей Парубий, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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Встреча глав государств "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции - запланирована на 9 декабря.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет возвращения всех украинских пленных, которых удерживает российских враг, до Нового года.
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