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суббота, 15 февраля 2020 21:02

Зеленский повторяет судьбу Ющенко

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Зеленский повторяет судьбу Ющенко
Зеленского сравнили с Ющенко. Фото: Уніан

Хуже не то, что президент вел переговоры с представителем Путина, а то, что не верим официальным заявлениям украинской стороны, считает политолог Виктор Небоженко.

"С самого начала президент Зеленский и глава администрации Богдан заявили, что будут общаться с украинцами без журналистов. И Офис президента ссорился с журналистами. Это одна из самых неквалифицированных команд, которые были. Даже если была какая-то встреча, что само по себе нехорошо, но еще хуже, что буквально за несколько месяцев президент Зеленский потерял доверие журналистов. Так было и с Ющенко. Сначала позволил себе грубо отвечать журналистам, а тогда, когда сказал "эти руки ничего не крали", все подумали, что же воровал вместе с олигархами" - объясняет.

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Считает, скандала бы не возникло, если бы поездку в Оман анонсировали с самого начала.

"О встрече с Патрушевым, то Зеленский не должен был как президент встречаться с человеком низшего ранга. У русских мощная пятая колонна. Бесцеремонность россиян подвела украинского президента. Они не позаботились засекретить встречу. Зеленского запугивают, заставляют его делать ненужные вещи, которые вредят репутации , предрекая судьбу Ющенко. Ющенко тогда нейтрализовали так, что не смог реализовать ни одного обещания. Зеленского тоже шантажируют, что должна дружить с Россией. Он и сам искренне верит, что можно достичь мира за несколько недель. Но "измены" не уде. О чем бы Зеленский с Патрушевым НЕ договорился, резких шагов делать не будут. Украинские политики боятся Майданов. Люди могут не собираться за завышенные тарифы или низкие зарплаты. Но если попытаются сдать Украины соберутся. Таким образом резкого поворота курса не будет. но будет стагнация, поскольку выполнять действия в пользу Украины Зеленский несмотря на эти все договоренности тоже не в силах ".

Расследование программы "Схемы" относительно вероятной встречи президента Владимира Зеленского с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым поставило на уши украинцев.

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