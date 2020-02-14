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пятница, 14 февраля 2020 16:00

"Ростов не резиновый" – расследование о Зеленском в Омане наделало шума
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Расследование программы "Схемы" относительно вероятной встречи президента Владимира Зеленского с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым поставило на уши украинцев.

Одни откровенно злятся от того, что глава государства мог иметь какие-то тайные переговоры с россиянами. Другие считают такие встречи нормой, при этом обращают внимание на непрофессионализм первых лиц государства. Однако все сходятся на том, что действия президента не будут иметь положительных последствий для страны.

Gazeta.ua предлагает узнать, что думают политически осведомленные пользователи о фактах визита Зеленского в Оман.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Журналисты "Схем" выяснили, что президент Владимир Зеленский находился в Омане в то же время, когда и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Более того, глава Украинского государства вернулся домой чартерным самолетом, на котором в Оман прилетел Патрушев.

Из расследования следует, что встречу Зеленского с российским чиновником мог организовать глава ОП Андрей Ермак. Последний заявил, что "это все - неправда".

Офис президента уже заявил, что подает в суд на программу "Схемы". А НАПК начало проверку относительно невнесения Зеленским в свою декларацию информации о расходах на поездку в Оман.

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Дата
14
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