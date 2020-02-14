"Ростов не резиновый" – расследование о Зеленском в Омане наделало шума

Расследование программы "Схемы" относительно вероятной встречи президента Владимира Зеленского с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым поставило на уши украинцев.

Одни откровенно злятся от того, что глава государства мог иметь какие-то тайные переговоры с россиянами. Другие считают такие встречи нормой, при этом обращают внимание на непрофессионализм первых лиц государства. Однако все сходятся на том, что действия президента не будут иметь положительных последствий для страны.

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Журналисты "Схем" выяснили, что президент Владимир Зеленский находился в Омане в то же время, когда и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Более того, глава Украинского государства вернулся домой чартерным самолетом, на котором в Оман прилетел Патрушев. Из расследования следует, что встречу Зеленского с российским чиновником мог организовать глава ОП Андрей Ермак. Последний заявил, что "это все - неправда". Офис президента уже заявил, что подает в суд на программу "Схемы". А НАПК начало проверку относительно невнесения Зеленским в свою декларацию информации о расходах на поездку в Оман.