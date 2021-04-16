Зеленский объяснил стрельбу российского оккупанта на Донбассе

Интервью вышло в пятницу. Сегодня президент Украины посещает Францию. Фото: president.gov.ua

Российский оккупант провоцирует украинских воинов на Донбассе, чтобы Вооруженные силы Украины пошли в наступление. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro.

"Они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же. Мало того, они "ждут", что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им "такого счастья".

Мы видим их риторику, риторику окружения президента Российской Федерации. Я считаю это очень опасно для нас, для Европы и, в конце концов, для его страны. Это опасная риторика, когда ты говоришь, что мы в любом случае готовы защищать "наших" российских граждан.

Сначала была паспортизация на временно оккупированной Донбассе. Сейчас там 250-300 тысяч человек с российскими паспортами. Они это делают, чтобы потом сказать, что "мы защищаем граждан России", - сказал президент.

"Мы знаем, что с начала независимости Украины Россия раздавала в Крыму российские паспорта. А потом они зашли и сказали, что защищают российских людей. Но когда ты защищаешь, от этого 14 тысяч людей не погибают", - добавил Зеленский.

Сегодня Зеленский проведет переговоры с лидерами Франции и Германии. Переговоры пройдут в Париже.