Зеленский сегодня встретится с Макроном и Меркель: что обсудят

Зеленский поехал говорить с Макрона и Меркель. Фото: president.gov.ua

Сегодня состоятся переговоры украинского президента Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Встреча начнется в 13:15 (14:15 по Киеву). Она пройдет в Елисейском дворце в формате обеда. Президенты встретятся лично, а канцлер Германии присоединится к обсуждению по видеосвязи, передает РБК-Украина.

Основной темой переговоров станет обострение ситуации на Донбассе. В частности, стороны обсудят риски эскалации конфликта, вызванных наращиванием военных подразделений России рядом с украинской границей.

Отметим, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон являются участниками переговорного процесса в нормандском формате в качестве посредников между Украиной и РФ в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

Зеленский хотел обсудить эскалацию вооруженного противостояния на востоке Украины со всеми лидерами нормандской четверки еще в марте. Однако если такая встреча не состоится, глава государства выразил готовность провести переговоры отдельно с каждой стороной. В Кремле же заявили, что российский глава Владимир Путин не планирует разговор с украинским президентом.

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Но Макрон и Меркель ранее уже общались с Путиным на эту тему. Говорили видеоконференцией 30 марта. Путин обвинил Украину в якобы провокационных действиях с целью эскалации конфликта и отказе выполнять Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, которые были согласованы в июле прошлого года.

При этом канцлер Германии и президент Франции призвали к проведению переговоров в полноценном нормандском формате с участием всех 4 сторон. Дополнительно Макрон призвал Россию взять на себя обязательства по стабилизации режима прекращения огня в Украине.

Если нормандская встреча состоится, то на ней, прежде всего, надо ставить требование - выполнить решение предыдущей, думает представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш. Это разминирования, обмен пленными "всех на всех". Также - открытие новых КПВВ, которые мы построили, а российская сторона не открывает. Если договорятся об открытии двух КПВВ, это уже будет значительным улучшением гуманитарной ситуации. Но это противоречит политике России по изоляции оккупированной части Донбасса от Украины и консервации конфликта с абхазским сценарию. Вряд Путин даст согласие на эту встречу, если ему не будет светить угроза изоляции.