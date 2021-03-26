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воскресенье, 28 марта 2021 20:23

Угроза изоляции: как Путин может согласиться на "нормандскую встречу"

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Угроза изоляции: как Путин может согласиться на &quot;нормандскую встречу&quot;
Сергей Гармаш о предстоящей "нормандскую встреча". Фото: Тарас Подолян

Если нормандская встреча состоится, то на ней, прежде всего, надо ставить требование - выполнить решение предыдущей. Об этом говорит в интервью журналу "Краина" представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш.

"Это разминирования, обмен пленными" всех на всех ". Также - открытие новых КПВВ, которые мы построили, а российская сторона не открывает. Если договорятся об открытии двух КПВВ, это уже будет значительным улучшением гуманитарной ситуации. Но это противоречит политике России по изоляции оккупированной части Донбасса от Украины и консервации конфликта с абхазским сценарию. Вряд Путин даст согласие на эту встречу, если ему не будет светить угроза изоляции ".

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По мнению эксперта, цели в России прагматичны. Мира среди них нет.

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Украина не раскрывает содержание проектов по минскому переговорному процессу, потому что об этом просили Франция, Германия и ОБСЕ, сказал представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович

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Дата
28
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