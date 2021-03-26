Угроза изоляции: как Путин может согласиться на "нормандскую встречу"

Сергей Гармаш о предстоящей "нормандскую встреча". Фото: Тарас Подолян

Если нормандская встреча состоится, то на ней, прежде всего, надо ставить требование - выполнить решение предыдущей. Об этом говорит в интервью журналу "Краина" представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш.

"Это разминирования, обмен пленными" всех на всех ". Также - открытие новых КПВВ, которые мы построили, а российская сторона не открывает. Если договорятся об открытии двух КПВВ, это уже будет значительным улучшением гуманитарной ситуации. Но это противоречит политике России по изоляции оккупированной части Донбасса от Украины и консервации конфликта с абхазским сценарию. Вряд Путин даст согласие на эту встречу, если ему не будет светить угроза изоляции ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский перестал видеть мир в глазах Путина - член ТКГ

По мнению эксперта, цели в России прагматичны. Мира среди них нет.

ЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА

Украина не раскрывает содержание проектов по минскому переговорному процессу, потому что об этом просили Франция, Германия и ОБСЕ, сказал представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович