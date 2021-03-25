Зеленский перестал видеть мир в глазах Путина - член ТКГ

Сергей Гармаш об ожидаемом обострения на Донбассе. Фото: Тарас Подолян

Год назад Зеленский пытался договориться с Путиным, видел в его глазах мир. Сейчас реально оценивает намерения, сказал в интервью журналу "Страна" участник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш.

"Мы начали адекватно реагировать на агрессию. Поэтому Россия тоже меняет тактику. Москва ответственна за нарушения режима прекращения огня. С дипломатической точки зрения это важно. Обострение ожидаемое. Было понятно, что перемирие - это не мир. Россия подписывала его не для того , чтобы спасти человеческие жизни. Малая конкретные цели. Прежде всего снизить роль "нормандского формата" и повысить - Трехсторонней контактной группы. Ибо на нормандских переговорах Россию считают стороной конфликта, и там нет ОРДЛО. А в "Минске" есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей , нет Германии и Франции, а Россия делает вид, что она посредник ", - объясняет.

Кремль пытается трансформировать внешний конфликт во внутренней, добавляет.

"Украина не соглашается. Поэтому Москва вновь применила военный инструмент давления".

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За прошедшие сутки, 24 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.