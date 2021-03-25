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четверг, 25 марта 2021 07:59

Российские наемники провоцируют обострение на Мариупольском и Авдеевском направлениях - штаб

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Российские наемники провоцируют обострение на Мариупольском и Авдеевском направлениях - штаб
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 24 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм. Вблизи Авдеевки - из гранатометов различных типов и стрелкового оружия, а в районе Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции украинских защитников рядом Шумами оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А у Богдановки - с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также передовые подразделения ВСУ зафиксировали проведения инженерных работ вблизи Водяного в направлении позиций наших защитников. Об этом сообщили в штабе ООС.

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"Русские наемники совершили ряд огневых провокаций, целью которых было контролируемое обострения обстановки на Мариупольском и Авдеевском направлениях. Традиционно, провокации сопровождались интенсивными информационными атаками, направленными на дискредитацию Вооруженных Сил Украины. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 25 марта, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Светлодарска.

Войну на Донбассе можно закончить за неделю. Но без "зеленого света" со стороны Москвы продвижения в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе невозможно, говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вопрос заключается в том, сколько времени понадобится для того, чтобы заставить Россию согласиться прекратить конфликт.

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Дата
25
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