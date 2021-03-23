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вторник, 23 марта 2021 04:45

Арестович объяснил причину засекречивания документов ТКГ

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Арестович объяснил причину засекречивания документов ТКГ
Арестович объяснил, почему не разглашают содержание документов ТКГ. Фото: media.az

Украина не раскрывает содержание проектов относительно минского переговорного процесса, потому что об этом просили Франция, Германия и ОБСЕ.

"Документ объявляется тогда, когда он подписан как договоренность. Подходы разные, например, я считаю, что часть хода переговоров можно было бы и показать: это было бы полезно, общество бы убедилось, как мы себя ведем и как - русские. Но это позиция Франции, Германии и ОБСЕ: они просят не раскрывать содержание, а мы ответственный партнер - и не раскрываем, раз они просят", - сказал представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович в эфире "Радио Донбас.Реалии".

Он назвал эту информацию конфиденциальной, на которую может оказываться информационное давление.

По его словам, поправки Украине с этим планом внесены еще две недели назад.

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Арестович не знает содержание этих предложений, но отмечает, что у них "речь идет о реализации все тех же нормандских и минских договоренностей".

Он также утверждает, что "измены" в этих документах нет.

Последние полгода мирные переговоры по Донбассу продвигаются крайне сложно. Ряд важных решений планомерно блокируют представители России и ее подручные так называемых ЛНР и ДНР. Наиболее показательный момент - обмен пленными, о котором в Трехсторонней контактной группе не могут договориться с лета.

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