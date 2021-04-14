Один погибший и трое раненых: военные сообщили последние новости с передовой

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 13 апреля, было зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Неподалеку от Южного российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра. А у Зайцево и Катериновки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Майорская БПЛА противника, пересекая линию разграничения, сбросил гранаты на позиции наших подразделений. Один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью. Вблизи Первомайского российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

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"В результате вражеских обстрелов, за минувшие сутки, 3 военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Воинам оказана необходимая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.

По состоянию на 7 утра 14 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от Светлодарска враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Майорска дистанционно минировал наши позиции из автоматических станковых гранатометов минами ПОМ-2. Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.

В течение последней недели Россия перебросила на оккупированные части ОРДЛО 2 тыс. т горючего и 250 российских кадровых военных. Россия продолжает использовать неконтролируемые Украиной участки границы для перемещения на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях личного состава, оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и имущества военного назначения.