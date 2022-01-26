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четверг, 27 января 2022 00:01

Заседания Трехсторонней контактной группы могут переехать из Минска в Стамбул

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Заседания Трехсторонней контактной группы могут переехать из Минска в Стамбул
Турция предлагает проводить заседания Трехсторонней контактной группы в Стамбуле. Фото: Reuters

Турция предложила проводить заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Чтобы вернуться к проведению очных встреч для переговоров, предлагается Стамбул, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Турция предварительно предложила Стамбул как потенциальное место проведения заседаний ТКГ при достижении консенсуса. Я проинформировал участников дискуссий об этой возможности вернуться к личным встречам", — заявил спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Микко Киннунен.

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Он добавил, что убежден, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность обсуждений по Донбассу.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу ранее уже поддержала возможность возвращения к очному формату встреч. Но не в Минске.

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