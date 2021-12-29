Россия не захотела проводить внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы

 
Ексклюзивы
1/5
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 954
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1386
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 414
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1296
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 909
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2844
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2754
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 1062
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 1035
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1062
Фото
Все фото
10
7
12
10
40
В Одесской области морпехи зачистили &quot;захваченный&quot; аэродром и высадили десант
В Одесской области морпехи зачистили "захваченный" аэродром и высадили десант
СБУ разоблачила более 20 дипломатов-разведчиков РФ и сотни диверсантов
СБУ разоблачила более 20 дипломатов-разведчиков РФ и сотни диверсантов
Украинские военные впервые применили американские Javelin
Украинские военные впервые применили американские Javelin
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
Как армия держит оборону на линии фронта в Авдеевке, Нью-Йорке и Травневом: фоторепортаж
Как армия держит оборону на линии фронта в Авдеевке, Нью-Йорке и Травневом: фоторепортаж
Видео
Все видео
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
Интервью
1/5
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
3 Просмотров: 1089
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 945
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1845
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1458
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 666
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
27 декабря 2021
Просмотров: 720
Подарунок
– Оксано, меценат просить для новорічного звіту фото Сергія у візку. Що робити? – радиться знайома 36-річна Ганна з Дубна на ...
среда, 29 декабря 2021 15:50

Россия не захотела проводить внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы

  Комментировать
Россия не захотела проводить внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы
Заседания хотели провести из-за нарушения режима прекращения огня. Фото: Reuters

Российская сторона назвала нецелесообразным предложение Украины провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы.

Об этом представитель оккупированных районах Донецкой области в украинской делегации в ТКГ журналист Сергей Гармаш сообщил в Facebook.

"Очевидно, кому что нужно. Мы предложили внеочередное заседание ТКГ в связи с нарушениями режима прекращения огня. Ответ российской стороны: нецелесообразно", - написал Гармаш.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД опроверг слова Путина о подготовке Украиной наступления на Донбассе

28 декабря украинская делегация в ТКГ инициировала внеочередное заседание из-за нарушения режима прекращения огня. Провести заседание предложили 29 декабря.

Россия не предпринимает никаких действий для обмена пленными. Поэтому шансы, что он состоится до конца года, малы. Об этом заявил представитель ОРДО в составе украинской делегации в ТКГ журналист Сергей Гармаш в эфире "Украина 24" в субботу, 25 декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия не захотела проводить внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
декабря

Заработала одна из самых коротких подземок Европы

Крупнейший авианалет разрушил столицу страны

Самое читаемое
Из ангара &quot;Антонов&quot; выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
4
 Просмотров: 8523
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
6
 Просмотров: 7740
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
 3 Просмотров: 6687
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить Просмотров: 6111
Полной оккупации Украины не будет - Ярош
Полной оккупации Украины не будет - Ярош 2 Просмотров: 5139
Донбасс
Назвали количество погибших детей на Донбассе с начала войны
Назвали количество погибших детей на Донбассе с начала войны Просмотров: 117
В Одесской области морпехи зачистили "захваченный" аэродром и высадили десант
В Одесской области морпехи зачистили "захваченный" аэродром и высадили десант
10
 Просмотров: 666
Защищал нас и страну: нужна помощь для лечения ветерана морской пехоты
Защищал нас и страну: нужна помощь для лечения ветерана морской пехоты
 Просмотров: 315
В Донецкой области в воинской части погиб контрактник
В Донецкой области в воинской части погиб контрактник Просмотров: 549
Поехал за больной матерью, а оказался в тюрьме: оккупанты четыре года удерживают многодетного отца
Поехал за больной матерью, а оказался в тюрьме: оккупанты четыре года удерживают многодетного отца Просмотров: 639
Больше всего комментируют
13
Украинцы хотят видеть президентом Гордона
3
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
3
После скандала с помощницей замминистра образования уволили
3
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
2
Депутат Госдумы РФ призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь
Голосов: 12089
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть