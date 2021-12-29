Россия не захотела проводить внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы

Заседания хотели провести из-за нарушения режима прекращения огня. Фото: Reuters

Российская сторона назвала нецелесообразным предложение Украины провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы.

Об этом представитель оккупированных районах Донецкой области в украинской делегации в ТКГ журналист Сергей Гармаш сообщил в Facebook.

"Очевидно, кому что нужно. Мы предложили внеочередное заседание ТКГ в связи с нарушениями режима прекращения огня. Ответ российской стороны: нецелесообразно", - написал Гармаш.

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28 декабря украинская делегация в ТКГ инициировала внеочередное заседание из-за нарушения режима прекращения огня. Провести заседание предложили 29 декабря.

Россия не предпринимает никаких действий для обмена пленными. Поэтому шансы, что он состоится до конца года, малы. Об этом заявил представитель ОРДО в составе украинской делегации в ТКГ журналист Сергей Гармаш в эфире "Украина 24" в субботу, 25 декабря.