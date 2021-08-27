Трехсторонняя контактная группа по Донбассу возобновила работу: о чем говорили

ТКГ по Донбассу возобновила свою работу. Фото: Укринформ

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе возобновила свою работу.

Украинская сторона призвала российскую сторону сосредоточиться на работе по выполнению решений лидеров "нормандского формата", сообщили в делегации Украины в ТКГ.

Российская сторона пригласила к участию в заседании подгруппы осужденную за терроризм Маю Пирогову из Донецка. Когда она покинула заседание, работу возобновили.

"Восстановление работы политической подгруппы стало возможным после того, как ее видеоконференцию покинула гражданка Украины Мая Юрьевна Пирогова, осужденная в Украине за терроризм. К сожалению, российская делегация попыталась перевести эту "експертка" с неопределенным статусом в качестве консультанта в гуманитарной подгруппы ТКГ, что наша делегация расценила как сознательная попытка заблокировать уже обмен удерживаемыми лицами и открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий", - заявили в делегации.

Украинская делегация призвала обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня и разминирования уже определенных 19 участков на линии разграничения.

Также украинская сторона направила ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потери со стороны Украины.

Украина призвала ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Украинская делегация подчеркнула важность открытия со стороны ОРДЛО двух КПВВ, что значительно улучшило бы возможность выплаты пенсий и государственных услуг гражданам Украины с обеих сторон линии разграничения.

Следующее заседание запланировано на 15 сентября.

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Советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил, что он является противником языкового закона, который действует в Украине. Он также высказался, что в Украине на законодательном уровне нужно различить понятия "российский" и "русский".