Евросоюз прямо назвал РФ стороной конфликта на Донбассе

ЕС выступил в ОБСЕ по украино-российской войне. Фото: Украинская правда

Евросоюз призвал РФ как сторону конфликта на Донбассе взять на себя ответственность.

ЕС отверг российский нарратив о "внутриукраинском конфликте" на Донбассе, в котором Россия изображает себя посредником, говорилось в заявлении ЕС, сделанной на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"Мы продолжаем отвергать нарратив России, в котором она изображает себя посредником в "внутриукраинском конфликте", препятствуя тем самым содержательным дискуссиям в ТКГ и в нормандском формате", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе подчеркнули, что Минский протокол "однозначно определяет, что Трехсторонняя контактная группа состоит из представителей Украины, России и ОБСЕ".

"Попытки России узаконить так называемые "народные республики" на востоке Украины не конструктивны. Мы призываем Россию как сторону конфликта взять на себя ответственность за свои действия и добросовестно участвовать в дискуссиях по выполнению Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

ЕС призвал Россию использовать свое большое влияние на вооруженные формирования на Донбассе, которые она поддерживает, для полного выполнения Минских договоренностей.

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В результате боевых действий на востоке Украины погибли 240 детей. Даже сейчас гражданская инфраструктура на подконтрольной Украины территории вдоль линии фронта уязвима к атакам России. Только на прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ подтвердили повреждения жилых районов в Марьинке, Гранитном и Северном в результате обстрела со стороны боевиков.