Законопроект 4607 о господдержке ГО людей с инвалидностью станет шагом назад в этой сфере - СМИ

За последние 8 лет из 88 всеукраинских организаций инвалидов государственную помощь смогли получить только 23

Положения законопроекта 4607 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно поддержки общественных объединений людей с инвалидностью" не только нивелируют положительные изменения, которых активисты добились в этой сфере в последние годы, но и закрепят монопольное положение отдельных "избранных" организаций.

Об этом говорится в материале издания "Петр и Мазепа".

Издание отмечает, что законопроект 4607 появился после того, как представителям общественных организацией людей с инвалидностью удалость добиться распределения государственной поддержки на конкурсной основе и сломать схемы распределения госфинансирования в интересах ограниченного числа ГО.

"За последние 8 лет из 88 всеукраинских организаций инвалидов государственную помощь смогли получить только 23. При этом 2 организации (Украинское общество слепых (УТОС), Украинское общество глухих (УТОГ) за этот период получили 242 млн. грн., Или 63% общего объема финансирования для общественных организаций (42% - УТОС, 21% - УТОГ)", - приводит издание информацию из отчета МБФ "Відродження" за 2014 год и отмечает, что в дальнейшем такая ситуация сохранялась.

В 2020 году ситуация начала меняться, был проведен первый конкурс на конкретные проекты, а с 2021 года – распределение госфинансирования для ГО людей с инвалидностью полностью перешло на конкурсную основу. Однако такие монополисты, как УТОГ и УТОС решили добиться возобновления преференций через законопроект 4607.

"Предлагается предоставление институциональной поддержки из государственного бюджета, но только для всеукраинских организаций. Это возвращает нас на три года назад, когда такие положения были убраны. Что значит "всеукраинская"? Много подразделений в более, чем 13 областях – но как это перераспределение денег происходит? Кто, сколько и на что получает деньги внутри организации?" - отмечает консультантка по вопросам публичного финансирования общественных организаций Украинского независимого центра политических исследований Дарья Сидоренко.

По мнению журналистов, активизация лоббистских усилий связана с тем, что киевская прокуратура открыла уголовное дело о возможных злоупотреблениях УТОС и УТОГ. Потому организациям потребовалось срочно найти нардепов, которые поддержат их инициативы.

Проанализировав авторский коллектив законопроекта 4607, издание пришло к выводу, что из более 20 соавторов документа, большая часть никогда не занималась вопросами людей с инвалидностью.

"Остальные депутаты тоже в этом не разбираются, и делами людей с инвалидностью по большей части не занимались. Но свои имена все равно вписали там, где надо. Что же – значит, с них весь спрос", - говорится в материале.

При этом журналисты обращают внимание на то, что часть нардепов, к которыми они обращались за комментариям относительно содержания законопроекта, не знакомы с его содержанием, что также вызывает вопросы относительно того, почему они его подписали.

"В итоге мы имеем: абсурдный, но такой "нужный" отдельным организациям законопроект, номинальных авторов, которые его в глаза не видели и большой вопрос. Если поддержать документ депутатов заставила не забота о людях с инвалидностью, то что же? Не уж-то и у них тут есть финансовый интерес?" - задается вопросом издание.