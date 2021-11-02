Забрать у Разумкова мандат нельзя - в "Слуге народа" назвали причину

Пока нет юридических оснований лишить экс-председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова мандата народного депутата. Фото: facebook.com/dmytro.razumkov/

Сейчас нет юридических оснований лишить депутатского мандата бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире телеканала "Дом".

"Нет пока процедуры, которая позволила бы лишить его мандата. Но, если у коллег есть какие-то варианты… Я, как юрист, не вижу. Если в этом они видят целесообразность какой-то, юридический механизм, пожалуйста, пусть они озвучат такие варианты" , – сказал Качура.

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Нардеп отметил, что забрать у Разумкова мандат можно в том случае, если он напишет заявление о выходе из фракции.

"Разумков, насколько мне известно, не писал заявление о выходе из фракции. Возможно, у юристов фракции другая позиция. Но я говорю навскидку, что сейчас таких оснований я не вижу", - добавил Качура.

7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности спикера. "За" проголосовали 284 депутата. На следующий день вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука. Разумков заявил, что является членом фракции "Слуга народа". Если "слуги" решат забрать у него мандат, "это может плохо закончиться".