Забрать у Разумкова мандат нельзя - в "Слуге народа" назвали причину

Сейчас нет юридических оснований лишить депутатского мандата бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова.
Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире телеканала "Дом".
"Нет пока процедуры, которая позволила бы лишить его мандата. Но, если у коллег есть какие-то варианты… Я, как юрист, не вижу. Если в этом они видят целесообразность какой-то, юридический механизм, пожалуйста, пусть они озвучат такие варианты" , – сказал Качура.
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Нардеп отметил, что забрать у Разумкова мандат можно в том случае, если он напишет заявление о выходе из фракции.
"Разумков, насколько мне известно, не писал заявление о выходе из фракции. Возможно, у юристов фракции другая позиция. Но я говорю навскидку, что сейчас таких оснований я не вижу", - добавил Качура.
7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности спикера. "За" проголосовали 284 депутата.
На следующий день вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука.
Разумков заявил, что является членом фракции "Слуга народа". Если "слуги" решат забрать у него мандат, "это может плохо закончиться".
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