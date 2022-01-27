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четверг, 27 января 2022 18:11

"Выключите оружие России" – Стерненко зовет на пикет канала Мураева

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В следующую среду, 2 февраля, у стен телеканала "Наш" бывшего "регионала" Евгения Мураева планируют провести акцию протеста.

Ее анонсировал блоггер Сергей Стерненко.

Акция состоится в Киеве в 19:00 по улице Жилянская, 101А.

"Телеканал "Наш" является российским информационным оружием против Украины, а его владелец Евгений Мураев работает на интересы оккупантов. Это особенно опасно сейчас, при угрозе российского наступления. Зеленский игнорирует требования национальной безопасности и не применяет санкции", - сказано в анонсе.

Бывшего "регионала" назвали "российским агентом".

 

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Среди требований:

применение санкций в отношении Мураева и телеканала с последующим его закрытием;

Верховная Рада должна немедленно принять закон о коллаборационизме и ввести уголовную ответственность за отрицание факта российской агрессии.

"Если власть не слышит требований здравого смысла, то придется услышать нас", - заявил блогер.

В прошлом году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "Наш" за разжигание вражды и распространение российской пропаганды.

Также регулятор штрафовал телеканал за трансляцию оскорбительных высказываний в адрес Вооруженных сил Украины.

Штрафовал и за трансляцию пособника российских оккупантов Родиона Мирошника. Телеканал хотят лишить лицензии.

Петиция с призывом прекратить вещание телеканала собрала 25 тыс. голосов и пошла на стол президенту Владимиру Зеленскому.

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Дата
27
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