Выборы мэров: члены УИК подписали протокол до завершения голосования

Правоохранители получили сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства на одном из избирательных участков в Лычаковском районе. Фото: Национальная полиция

Во Львове на избирательном участке подписали протокол о подсчете голосов избирателей до завершения голосования.

По данному факту полиция открыла уголовное производство, сообщили в Отделе коммуникации полиции Львовской области.

Правоохранители получили сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства на одном из избирательных участков в Лычаковском районе.

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Отдельные члены комиссии УИК подписали протокол о подсчете голосов избирателей до завершения волеизъявления граждан, подсчета голосов и окончательного заполнения указанного протокола.

По данному факту следователи завели дело о фальсификации, подделке, похищения, повреждения или уничтожения избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

На мобильные телефоны членов участковых избирательных комиссий в Полтаве поступали СМС с требованием не идти на выборы. Номер отправителя - неизвестний, сообщает сеть "ОПОРА". В сообщениях, полученных членами участковых избирательных комиссий утром 22 ноября, пишут (стилистика сохранена): "Не идите на участок! На получивших продуктовые наборы ждет полиция !!! ". Отправитель сообщения - Poltava.