Второй тур выборов: в одном из городов членов УИК призвали не идти на участки

По сообщению наблюдателя ОПОРЫ, СМС аналогичного содержания в то же время получил и один из избирателей, который голосовал на ВД № 531200. Фото: Опора

На мобильные телефоны членов участковых избирательных комиссий в Полтаве поступали СМС с требованием не идти на выборы.

Номер отправителя - неизвестний, сообщает сеть "ОПОРА".

В сообщениях, полученных членами участковых избирательных комиссий утром 22 ноября, пишут (стилистика сохранена): "Не идите на участок! На получивших продуктовые наборы ждет полиция !!! ". Отправитель сообщения - Poltava.

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Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали, что подобные сообщения получили, в частности, члены УИК ВД № 531145 (Соборности, 67), 531151 (Медицинская, 1), 531238 (Мазепы, 8). Все абоненты получили СМС в 7:31.

По сообщению наблюдателя ОПОРЫ, СМС аналогичного содержания в то же время получил и один из избирателей, который голосовал на ВД № 531200.

Согласно части 1 статьи 15 Избирательного кодекса Украины участие граждан Украины в выборах является добровольным. Никто не может быть принужден к участию или неучастию в голосовании на выборах, а также в выдвижении кандидатов, в предвыборной агитации, в других избирательных мероприятиях или в осуществлении других избирательных процедур, предусмотренных настоящим Кодексом.

В полицию Днепропетровской области в день тишины поступило 27 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Обращение были из городов региона, где проходят выборы, сообщает областная полиция.