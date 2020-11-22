Агитационные листовки в день тишины: полиция в Днепропетровской области зафиксировала 27 нарушений

Правоохранители заявили, что 26 заявлений поступило в полицию Днепра и одно - в полицию Никополя. Фото: ЦИК

В полицию Днепропетровской области в день тишины поступило 27 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Обращение были из городов региона, где проходят выборы, сообщает областная полиция.

Правоохранители заявили, что 26 заявлений поступило в полицию Днепра и одно - в полицию Никополя.

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По результатам их рассмотрения составили один административный протокол о нарушении ограничений относительно ведения предвыборной агитации.

По данным областной полиции, в "день тишины" председатель жилищного кооператива развешивала собственноручно написанные агитационные листовки за одного из кандидатов на должность городского головы.

По другим заявлениям и сообщениям проводят проверку.

Повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы состоится в воскресенье, 22 ноября, в 11 городах Украины. Жителям городов Днепр, Николаев, Львов, Полтава, Ровно, Черкассы, Ужгород (Закарпатская обл.), Славянск (Донецкая обл.), Бердянск (Запорожская обл.), Дрогобыч (Львовская обл.) И Никополь (Днепропетровская обл.) придется выбрать одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур.