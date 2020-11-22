В 11 городах Украины сегодня состоится второй тур выборов мэров

Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00. Фото из открытых источников

Повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы состоится в воскресенье, 22 ноября, в 11 городах Украины.

Жителям городов Днепр, Николаев, Львов, Полтава, Ровно, Черкассы, Ужгород (Закарпатская обл.), Славянск (Донецкая обл.), Бердянск (Запорожская обл.), Дрогобыч (Львовская обл.) И Никополь (Днепропетровская обл.) придется выбрать одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур.

Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 22 ноября в 11 городах пройдет второй тур выборов мэра: инфографика

25 октября в Украине прошли местные выборы. Граждане выбирали депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов, а также городских, поселковых и сельских голов во всех 24 областях Украины.