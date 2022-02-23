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среда, 23 февраля 2022 11:50

"Выбор сделан. Мы победим" - Ющенко с семьей остаются в Украине

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&quot;Выбор сделан. Мы победим&quot; - Ющенко с семьей остаются в Украине
Украина победит, обратился третий президент. Фото: Facebook-страница

Третий президент Виктор Ющенко с семьей остаются в Украине.

Об этом политик заявил в среду.

"В эти сложные для Украины дни, перед лицом нарастающей агрессии Российской Федерации, хочу заверить Вас - я и моя семья остаемся в Украине! Мой выбор сделан", - сообщил третий президент.

"Я хочу навсегда сохранить для нас свободу, навсегда сохранить для нас государство!

Мы должны идти вперед, не можем останавливаться, чтобы наши дети, внуки и правнуки не начинали все сначала.

Я выбираю свободную, сильную и справедливую Украину.

Мы сможем и Украина - победит!

Слава Украине!", – заявил.

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Жена подозреваемого в государственной измене и содействии деятельности террористической организации нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко сбежала в столицу страны-агрессора - Москву.

Из Украины вылетели 60 чартерных рейсов, львиную долю которых наполнили представители фракции ОПЗЖ и их семьи, сообщала депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

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Дата
23
февраля

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