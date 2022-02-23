МИД обратился к миру из-за решения России об использовании армии за границей

Международное сообщество должно принять жесткие меры в отношении агрессора России, говорится в обращении. Фото: Getty Images

Украина призывает международное сообщество принять против агрессора Российской Федерации неотложные и жесткие меры. Отсутствие решительных действий только развязывает руки Кремлю.

Об этом заявило Министерство иностранных дел в среду.

МИД опубликовал заявление в связи с решением Совета федерации РФ об использовании российской армии за рубежом под предлогом "защиты" российского населения на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях.

"Международное право запрещает агрессию, а суверенитет и территориальная целостность Украины обеспечены и гарантированы основополагающими нормами и принципами международного права и рядом основополагающих международных инструментов, в том числе Уставом ООН, Хельсинкским Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1975 года, Меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1994-го, многочисленными обязательствами России по двусторонним договорам между Украиной и Российской Федерацией.

Украина призывает международное сообщество принять против агрессора безотлагательные и жесткие меры. Отсутствие решительных действий со стороны международного сообщества только развязывает руки Кремлю", - сказано в обращении.

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"Если нам не удастся остановить российскую агрессию в Украине сегодня, завтра военную мощь РФ применит в любом регионе мира", - заявили в МИД.

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании так называемых ЛДНР - оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Затем заявил, что РФ "признала границы" самопровозглашенных ЛНР и ДНР в пределах двух областей Украины. 22 февраля Совет федерации разрешил Путину использовать российскую армию за границей.